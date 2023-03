Gigi Finizio: chi è, età, carriera, canzoni famose, chi è la moglie, figli, foto e Instagram

Sta per iniziare una nuova e imperdibile puntata di Domenica In con Mara Venier. Oggi andrà in onda un servizio speciale e commovente in memoria di Paolo Limiti. Tra gli ospiti in studio ci sarà anche il noto cantante Gigi Finizio, lo conoscete? Se siete curiosi e volete saperne di più, continuate a leggere! Ecco tutto quello che sappiamo di lui e della sua vita.

Chi è Gigi Finizio: età, carriera e canzoni famose

Gigi Finizio è il nome d’arte di Luigi Finizio, è nato a Napoli il 31 maggio del 1965 sotto il segno dei gemelli e ha 57 anni. La sua infanzia scorre nel Rione Sanità, dove nasce e cresce. Da piccolissimo si avvicina alla musica e a soli sette anni impara a memoria tutte le canzoni di Sergio Bruni, che canta per le vie della città. Il debutto avviene mentre è ancora un bambino e ha solo 9 anni, viene pubblicato il suo primo disco “For’a scola”. Da lì inizia una produzione ampissima di canzoni, che lo porteranno a pubblicare ben 35 album, per citarne alcuni:

1974 – For’a scola

1975 – Dint’o culleggio

1976 – Prime esperienze

1978 – Azzurro azzurro

1982 – Smania

1994 – 10 stupende storie d’amore

1995 – Lo specchio dei pensieri

1996 – Finizio

1998 – Musica

2002 – Come intendo io

2005 – Per averti

2006 – Musica e speranza

2009 – Regalarti l’anima

2013 – Buona Luna

2018 – Io torno, pt.1

2021 – Io torno, pt.2

Vita privata: moglie e figli

Il noto cantante è sposato con Brunella Pirelli, una persona molto riservata di cui si hanno pochissime informazioni perché non ama le luci dei riflettori. Viene chiamata “bruna” dal suo amore Gigi e la coppia sembra innamoratissima. Sono convolati a nozze nel 1987, sono uniti da 35 anni. Vivono a Napoli, la città che amano e sono molto felici. Hanno dato alla luce Melania e Danilo, i loro figli.

Instagram di Gigi Finizio

Gigi Finizio è ancora nel pieno della sua carriera musicale ed è adorato soprattutto in Campania. Al momento sta svolgendo il suo tour “Ora per ora” che sta avendo un gran successo. Ha un profilo Instagram seguito da oltre 223 mila persone, sui cui condivide molti scatti della sua vita e del suo lavoro.