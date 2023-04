Gigi Finizio, chi è la moglie Brunella Pirelli: età, lavoro, oggi, figli

Sta per iniziare una nuova e imperdibile puntata di Domenica In con Mara Venier. Tra gli ospiti in studio ci sarà anche il noto cantante Gigi Finizio, che racconterà tutto sulla sua adorata moglie Brunella Pirelli. Se siete curiosi e volete saperne di più, continuate a leggere! Ecco tutto quello che sappiamo di lei e del loro amore!

Chi è Brunella Pirelli: età e lavoro

Brunella Pirelli è nota per essere la moglie del cantautore partenopeo Gigi Finizio. Lei è una persona molto riservata che non ama le luci dei riflettori, per questo motivo non si hanno dettagli sulla sua vita. La donna è così riservata da non avere neanche un profilo Instagram. Sappiamo che anche lei è originaria di Napoli e viene da una famiglia molto semplice. Ha voluto conservare questa semplicità anche nella vita con Gigi Finizio e i figli. Ad oggi vivono tutti assieme in una casetta sul lungomare di Napoli.

L’amore con Gigi Finizio e i figli

Il noto cantante è sposato con Brunella Pirelli, viene chiamata “bruna” dal suo amore Gigi e la coppia sembra innamoratissima. Sono convolati a nozze nel 1987: sono uniti da 36 anni. Dopo così tanti anni di matrimonio i rapporti cambiano, ma il loro è sempre rimasto molto solido. Durante un’intervista lui ha dichiarato senza veli: “Siamo l’unica coppia che è durata così tanto… Anche se è difficile sopportare”. Dall’amore con la moglie sono nati due figli: Melania e Danilo. Il cantautore non perde occasione per dimostrare, anche sui social, l’amore per la sua dolce metà:

La famiglia oggi

Gigi Finizio e la moglie sono legatissimi, a Il Sussidiario ha dichiarato: “Bruna è una donna che ti suggerisce tante cose con la giusta attenzione, parla poco ma trasmette molto con gli occhi. Lei è la casa, è la famiglia“. Dei figli della coppia non si hanno informazioni, hanno circa vent’anni e vivono ancora tutti insieme. Forse oggi rivelerà qualche dettaglio in più a Mara Venier? Staremo a vedere!