Gigi Marzullo, chi è la moglie Antonella De Iuliis: età, lavoro, figli

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta, come sempre, da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre agli affetti stabili, anche Gigi Marzullo, che sarà lì in compagnia di Serena Autieri. I due, tra pochi giorni, debutteranno su Rai 1 alla conduzione di Uno Mattina Estate e si racconteranno a cuore aperto, dalla carriera all’amore.

Il matrimonio tra Gigi Marzullo e la sua Antonella

Gigi Marzullo, dopo ben 20 anni di convivenza, nel 2018 è convolato a nozze con Antonella De Iuliis. È lei la donna che ha conquistato il conduttore e il loro amore, che hanno cercato di tenere lontano dal mondo del gossip e dei riflettori, continua a gonfie vele. Antonella è una dirigente d’azienda: sappiamo che è nata a Roma, città dove vive, il 14 giugno del 1958 ed è laureata in scienze politiche all’università Luis con una tesi in diritto delle comunità europee. Ha vissuto per anni a Bruxelles, dove ha lavorato per il Fondo Sociale Lavoro, ma preferisce tenersi lontano dal mondo dello spettacolo, concentrata sulla sua vita di sempre e sulla sua quotidianità.

La lunga storia d’amore

Gigi Marzullo e Antonella De Iuliis si sono sposati nel 2018, dopo aver vissuto insieme per diversi anni. “Non c’è stata una proposta di matrimonio, ma una presa d’atto. Dopo 20 anni che si sta insieme ci si guarda negli occhi e si capisce che l’ultimo pezzo della propria vita si può anche fare insieme, ben conoscendo i propri spazi” – ha raccontato un po’ di tempo fa il conduttore ai microfoni di Verissimo. Antonella è mamma, suo figlio è nato da una precedente relazione.

“Mi sono dedicato molto al lavoro e non ci ho mai pensato. Poi ho sposato una donna che ha un figlio, quindi un figlio c’è. Io sono sicuro che nella vita bisogna accettare quello che la vita ti regala” – ha raccontato Marzullo nel salotto di ‘Vieni da me’, ai microfoni della Balivo. Oggi si sbilancerà ancora un po’? Non ci resta che seguire la puntata.