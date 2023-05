Gigi Sabani, chi è la compagna Raffaella Ponzo: età, lavoro, figlio Gabriele e vita privata

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Carolyn Smith, anche Simone Sabani, che sarà in studio per ricordare il papà, il grande Gigi. Ecco tutto quello che sappiamo sulla sua ultima compagna Raffaella Ponzo, che gli è stata accanto fino alla fine.

La storia d’amore tra Gigi Sabani e Raffaella Ponzo

Gigi Sabani è morto il 4 settembre del 2007, stroncato da un infarto, ma nonostante siano passati anni dalla sua tragica scomparsa, il ricordo è vivo in molti, nel cuore dei telespettatori. Lui, amatissimo fuori dalle telecamere, era felice al fianco della compagna Raffaella Ponzo, mamma del suo secondo figlio Gabriele. Un po’ di tempo la donna si è confidata ai microfoni di Tgcom 24 e ha raccontato una sorta di profezia fatta da Sabani: “Lo diceva spesso scherzando, sono talmente sfidato in questo periodo che se dovessi morire capiterà lo stesso giorno di uno molto più famoso di me”. E in effetti non si sbagliava perché nello stesso periodo, quasi in contemporaneo, è morto anche Luciano Pavarotti.

L’amore grande, la morte improvvisa

Raffaella un po’ di tempo fa al quotidiano Libero ha raccontato quei drammatici istanti. “Gigi era a casa di sua sorella. Sentì un improvviso malessere, che si tradusse con un forte dolore allo stomaco e al collo. Sua sorella chiamò, su richiesta di Gigi, il medico che gli prescrisse un farmaco antidolorifico”. Poi, poco dopo, l’infarto fulminante. Poco dopo la morte del grande conduttore e imitatore Raffaella, di cui non abbiamo tante informazioni, ha scoperto di essere incinta. “Gabriele è cresciuto vedendo sempre suo padre attraverso i filmati e le foto del suo lavoro. E conoscendolo del tutto attraverso i miei racconti del Gigi privato” – ha raccontato la donna a Domenica In, senza nascondere la commozione.

Cosa sappiamo su Raffaella Ponzo

Raffaella Ponzo è nata a Roma, classe 1977. Sappiamo che è sempre stata appassionata di recitazione, poi ha studiato ed è diventata attrice. Nel 1997, infatti, ha debuttato al cinema nel film Artemisia – Passione estrema, ma il primo ruolo importante è arrivato con Il corpo dell’anima. Lei, inoltre, è stata scelta anche da Martin Scorsese nel film del 2002 Gangs of New York. Lei, inoltre, si dedica anche al giornalismo e si occupa di cultura e spettacolo. Nel 2008, poco dopo la morte di Gigi, è diventata mamma di Gabriele.