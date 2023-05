Gigi Sabani: chi era, età, carriera, come è morto, imitazioni, funerali, moglie e figli

Il ricordo di Gigi Sabani a Oggi è un altro giorno, il talk pomeridiano condotto da Serena Bortone in onda tutti i giorni dalle ore 14.00 su Rai 1. Tra i tanti temi e ospiti della puntata ci sarà modo di ricordare anche l’imitatore nonché conduttore televisivo che ha segnato un’epoca nel nostro paese. Fino alla tragica scomparsa – prima ancora lo scandalo che lo travolse (fu poi completamente scagionato e risarcito) – avvenuta nel settembre 2007. Cerchiamo allora di saperne di più su di lui con questo articolo.

Chi era Gigi Sabani, il ricordo dell’imitatore

Gigi Sabani mise in mostra le sue qualità di imitatore già ai tempi della scuola imitando compagni e professori. Poi negli anni ’70 la passione si trasformò pian piano in qualcosa di più: Sabani partecipa alla Corrida imitando alcuni grandi cantanti, da Morandi a Baglioni, poi il salto a Domenica In e in tanti altri programmi di successo. Non sono da meno le sue apparizioni come cantante che lo portano anche a Sanremo nel 1989, così come quelle alla conduzione televisiva (ancora a Domenica In, poi Piacere Rai Uno, Un biglietto per..). Gigi Sabani lavorerà anche per Mediaset conducendo ad esempio Re per una notte.

Personaggi famosi imitati da Gigi Sabani

Tra le sue tante imitazioni ricordiamo quelle di:

Cocciante

Celentano

Alex Britti

Eros Ramazzotti

Alberto Sordi

Vasco Rossi

Romano Prodi

Pippo Baudo

Renato Zero

Ma l’elenco è lunghissimo: di personaggi imitati da Gigi Sabani se ne contano oltre 50!

Lo scandalo e le vicende giudiziarie

Il suo nome finisce nel calderone di una vicenda legata alla corruzione nel mondo dello spettacolo. E’ il 1996. Le accuse nei confronti del conduttore tv sono pesantissime: induzione alla prostituzione. Viene poi scagionato e anche risarcito per aver trascorso 13 giorni ai domiciliari. Da lì in poi, sostengono molti analisti, Sabani faticherà a riprendersi del tutto e a lasciarsi la vicenda alle spalle.

La vita privata, ex moglie e ultima compagna

Gigi (Luigi all’anagrafe) Sabani era nato il 5 ottobre del 1952 a Roma, figlio di Fernando (cameriere) e Liliana (casalinga). Ha una sorella di nome Isabella. Sabani ha anche avuto due figli: il primo Simone, dalla moglie Rita Imperi, e Gabriele, nato dall’ultima compagna Raffaella Ponzo dopo la sua morte.

Com’è morto Gigi Sabani

Sabani muore improvvisamente all’età di 54 anni la sera del 4 settembre 2007, stroncato da un infarto, mentre si trovava a Roma a cena a casa della sorella Isabella. Un dramma considerando che il medico di famiglia della stessa, che lo aveva visitato un’ora prima poiché aveva accusato un malore (dolore al petto e formicolio al collo), gli aveva diagnosticato solo uno stato di stress prescrivendo un antidolorifico. I funerali si tennero a Roma il 6 settembre nella Chiesa degli artisti in piazza del Popolo. Pochi mesi prima della sua morte era scomparsa sua madre, la signora Liliana Bruni. Le ceneri sono tumulate nel cimitero di Prima Porta, insieme a quelle della madre, nel colombario del padre Fernando.