Gigliola Cinquetti, chi sono i figli Giovanni e Costantino: età, lavoro e vita privata

La celebre cantante italiana Gigliola Cinquetti oggi pomeriggio, 26 marzo, sarà ospite di Francesca Fialdini nel salotto di “Da noi a ruota libera”, dove rilascerà una toccante intervista. Parlerà di sé e della sua famiglia, in particolar modo dei suoi due adorati figli: Giovanni e Costantino. Siete curiosi e volete saperne di più? Ecco chi sono e cosa fanno nella vita!

Chi sono i figli di Gigliola Cinquetti?

Gigliola Cinquetti ha conosciuto l’amore della sua vita in giovane età, quando aveva poco più di vent’anni. Lei e Luciano Teodori si sono incontrati quasi per caso e sono diventati inseparabili sin da subito. Quando entrambi avevano 29 anni, nel 1979, si sono sposati e ancora oggi condividono le loro giornate, dopo quasi quarantacinque anni. Lui è un famoso giornalista e per questioni di privacy inizialmente ha dovuto tenere segreto il matrimonio. Dal loro amore sono nati due figli: Giovanni e Costantino.

Giovanni: età, lavoro e vita privata

Giovanni è il primogenito, è nato a Verona il 10 ottobre del 1980 e oggi ha 42 anni. Dopo i primi anni, si è trasferito a Roma con tutta la famiglia e si è dedicato agli studi di storia e letteratura. È diventato, così, uno storico di fama internazionale, un giornalista e anche un autore televisivo. Sulla sua vita privata non si hanno molte informazioni, ma sappiamo che adora lo sport, l’avventura e la natura. Trascorre le sue giornate libere in montagna a fare trekking oppure facendo ciclismo. Ha un profilo Instagram su cui condivide alcuni scatti della sua quotidianità:

Costantino: età, lavoro e vita privata

Costantino Teodori è il secondogenito, anche lui è nato a Verona e poi cresciuto a Roma, venuto alla luce il 22 agosto del 1984, oggi ha 38 anni. È un architetto molto affermato a livello internazionale, si è specializzato con studi in Inghilterra e in Serbia, ad oggi lavora tra l’Italia e la Svizzera. Lui è una persona estremamente riservata e sulla sua vita amorosa non si hanno informazioni. Ricordiamo, però, di quando i due fratelli hanno partecipato assieme a Pechino Express nel 2013. Costantino ha un profilo Instagram riservato a pochi intimi in cui condivide alcuni scatti della sua vita: