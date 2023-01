Gina Lollobrigida, chi è Francisco Javier Rigau: età, oggi, matrimonio, vita privata, patrimonio, foto

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Oggi si ricorderà Gina Lollobrigida, la diva del cinema, la ‘Lollo’, meglio conosciuta come ‘La Bersagliera’, scomparsa lunedì scorso all’età di 95 anni in una clinica di Roma. Si parlerà di lei, della sua carriera e delle sue battaglie legali con Sandra Milo e Ricky Tognazzi. Ma chi è il presunto marito Francisco Javier Rigau? Dell’uomo da giorni, ormai, non si fa altro che parlare. Da quel matrimonio annullato al presunto raggiro.

Gina Lollobrigida e la storia con Javier Rigau

Quando si parla di Gina Lollobrigida la mente ritorna ai suoi film di successo, a lei che è stata un’icona del cinema. Ma, inevitabilmente, quando si parla di lei si fa riferimento anche a una vita fatta di alti e bassi, segnata da gravi episodi. E da presenze che hanno sconvolto i piani, come quella di Javier Rigau, che è stato il controverso compagno dell’attrice, morta pochi giorni fa in una clinica di Roma. Lui è un uomo di affari catalano, pare nato nel 1961, ma non abbiamo molte informazioni sull’uomo, che spesso è stato ospite anche in tv, da Barbara D’Urso, che ha trattato nelle sue trasmissioni l’argomento. Quella storia d’amore, il presunto matrimonio, poi l’annullamento. Negli ultimi anni di vita, infatti, la ‘Lollo’ ha sempre parlato di Rigau come un truffatore e contro di lui ha intrapreso un’azione legale: era convinta che l’uomo l’avesse sposata solo per ereditare il suo patrimonio, tutte le sue proprietà.

La truffa, la denuncia

“Potrei essere stata imbrogliata da Javier, una persona vile, che potrebbe avermi sposato per procura a Barcellona, senza che io lo sapessi e senza il mio consenso, al fine di ereditare le mie proprietà dopo la mia morte. Voglio fare luce su questa vicenda” – aveva dichiarato più volte Gina Lollobrigida, che in una delle ultime interviste a Mara Venier aveva espresso un unico desiderio: morire in pace. Mettere fine a quella vicenda e riconciliarsi con il figlio Milko e il nipote Dimitri.

Il matrimonio e l’annullamento con Rigau

Ma facciamo un passo indietro. Nel 1949 Gina Lollobrigida sul monte Terminillo di Rieti ha sposato Milko Skofic, un medico sloveno che prestava servizio fra i profughi temporaneamente alloggiati a Cinecittà. Nel 1957 da quell’amore è nato il loro figlio Milko, ma nel 1971 la coppia ha divorziato, anche se viveva ormai separata in casa da cinque anni. L’uomo, infatti, aveva iniziato un’altra relazione con una cantante lirica austriaca.

Nel 2006, però, Gina Lollobrigida alla rivista spagnola Hola ha rivelato l’intenzione di sposarsi, dopo una relazione tenuta segreta per più di vent’anni con l’imprenditore Rigau: lei all’epoca aveva 79 anni, lui 45. Nel 2011 il quotidiano El Mundo ha diffuso la notizia che la diva si era sposata con Rigau a Barcellona nel novembre del 2010, sebbene nel registro civile non ci sia riscontro. In seguito, l’attrice ha dichiarato di essere stata sposata con l’inganno attraverso una falsa procura da lei firmata e la vicenda è arrivata fino in tribunale. Successivamente la Sacra Rota ha annullato il matrimonio. E da giorni, ora che la Lollo è morta, non si fa altro che parlare di Rigau, del presunto ex marito che ha deciso di andare a salutare, per l’ultima volta, la diva del cinema. Tra non poche polemiche e tensioni.