Ginevra Dabalà, chi è la giovane cantante di The Voice Kids: età, genitori, canzoni

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Mogol e Mario Lavezzi, due cantautori e compositori che hanno fatto la storia della musica italiana, anche quattro bambine, quattro giovani talenti, direttamente da The Voice Kids. In studio, per raccontarsi ai microfoni, ci saranno la vincitrice del talent di Antonella Clerici, Melissa Agliottone, ma anche Ginevra Dabalà, Ranya Moufidi e Ilary Alaimo.

Cosa sappiamo su Ginevra Dabalà di The Voice Kids

Ginevra Dabalà è giovanissima, ma ha talento da vendere e l’abbiamo vista con disinvoltura sul palco di Rai 1, durante le due puntate della trasmissione The Voice Kids, quella che ha avuto come conduttrice Antonella Fiordelisi. Ginevra è stata tra le quattro finaliste dell’edizione del 2023 ed è stata scelta dai Ricchi e Poveri, i giudici sulle poltrone rosse che l’hanno voluta nel proprio team. Ginevra ha 11 anni, è nata a Loreggia, in provincia di Padova e frequenta la prima media dell’Istituto Canova. Ma non solo. Studia anche fisarmonica ed è nel piccolo coro Sing diretto da Romina Bosa.

Sappiamo che è una bambina studiosa, ama la scuola e da grande vorrebbe diventare un’insegnante di storia: ha una grande passione per la mitologia e si affida ad Apollo, dio della Musica, quando deve salire sul palco e deve esibirsi. Ogni volta incanta tutti. I suoi genitori, Michele ed Eleonora, l’hanno sempre seguita e supportata: Ginevra deve inseguire i suoi sogni e la sua passione!

Le esibizioni

Ginevra Dabalà a The Voice Kids ha incantato tutti con le sue esibizioni: prima è salita sul palco sulle note di The Show Must Go On, poi con la sigla de Il Re Leone ‘Il cerchio della vita’. È arrivata fino alla fine, tra applausi e complimenti. Lei, tra l’altro, ha già partecipato ad altri concorsi nazionali.

Instagram

La giovane cantante ha un profilo Instagram e con l’account @gine.vra__gine vanta quasi 1.000 followers. Qui condivide scatti della sua quotidianità e della sua passione, sempre sotto l’occhio attento dei genitori.