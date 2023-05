Gino Castaldo: chi è, età, carriera, oggi, chi è la moglie Mary, figlio, radio, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre agli affetti stabili e al ricordo di Little Tony a dieci anni dalla sua scomparsa, anche Gino Castaldo, il noto giornalista e critico musicale. Che si racconterà a cuore aperto, dalla carriera all’amore.

Dagli esordi al debutto di Gino Castaldo

Gino Castaldo è nato a Napoli il 20 ottobre del 1950 ed è un noto giornalista e critico musicale, figlio dello sceneggiatore e autore radiofonico, teatrale e televisivo Guido Castaldo. Gino ha seguito le orme del papà e oggi si occupa di critica musicale e divulgazione musicale, ma è anche un noto e amato speaker radiofonico. Ma non solo. Lui scrive anche per il quotidiano La Repubblica e ha condotto programmi per Radio 3 Rai.

I successi in radio (e non solo)

Dal 2005, insieme a Ernesto Assante, tiene le Lezioni di rock. Viaggio al centro della musica con l’obiettivo di approfondire la storia di quelli che sono entrati nella leggenda del rock. Dal 2011, invece, conduce la domenica dalle 14 alle 16 il programma Playlist su Radio Capital e dal 2017, insieme a Ema Stokholma, è la voce di Back2Back su Rai Radio 2. Gino Castaldo, inoltre, ha condotto le dirette radiofoniche di Sanremo 2018, 2020, 2021, ma anche nel 2023. E dal 2 gennaio del 2021 è alla conduzione sui canali Rai di Magazzini Musicali, settimanale di attualità e musica. Lui, tra l’altro, ha scritto anche diversi libri.

Chi è la moglie, vita privata

Ma veniamo alla vita privata. Gino Castaldo nel 2016 è convolato a nozze con Mary Cavallaro, una giovane press agent. E nel 2020 i due sono diventati genitori del piccolo Arturo. La famiglia vive a Roma.

Instagram di Gino Castaldo

Il critico e speaker radiofonico ha un profilo Instagram e con l’account @gino_castaldo vanta oltre 40 mila followers. Qui condivide, come tutti, scatti del suo lavoro e della sua quotidianità.