Gino Castaldo ha figli? Età e vita privata del giornalista

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Oggi è un altro giorno in compagnia di Serena Bortone e in onda su Rai 1. In studio ci saranno tanti ospiti incredibili, tra cui anche il celebre giornalista e critico Gino Castaldo. Si racconterà a cuore aperto: dall’amore alla carriera. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui!

La vita privata di Gino Castaldo

Gino castaldo ha 72 anni e dal 2016 è sposato con l’amore della sua vita: Mary Cavallaro, una donna molto più giovane di lui che lavora come press agent. Il loro amore va avanti da molto anni e sono una coppia molto unita. Non si hanno molte altre informazioni su di lei, ma sappiamo che si sono conosciuti in ambito lavorativo e attualmente vivono insieme a Roma.

Il giornalista ha figli?

La curiosità sulla vita privata del giornalista e critico musicale è tantissima. Ha figli? Ebbene sì, è diventato papà da poco, all’età di 70 anni. Il figlio è nato all’inizio del 2020, dopo che lui e sua moglie l’hanno voluto e cercato. Il piccolo ha quasi 3 anni e si chiama Arturo. La coppia non ha voluto condividere informazioni né foto per tutelare la sua privacy data la tenerissima età.

La carriera di Gino Castaldo

Castaldo è un grande amante della scrittura e della musica, ed è riuscito a costruire una grande carriera unendo le sue due passioni. Scrive da anni per La Repubblica e gestisce numerose interviste de L’Espresso, oltre alla direzione del supplemento Musica!. Da anni lavora cena in radio, soprattutto per Radio Capital e Rai Radio 2. Originario di Napoli, si è trasferito a Roma per inseguire il suo sogno e la sua carriera. Vive nella capitale da anni e ad oggi condivide la casa con la moglie e il piccolo Arturo, che ama e che gli ha decisamente cambiato la vita. Sappiamo anche che è un grande tifoso della Roma.