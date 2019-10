Giordania Petralia: chi è, età, Instagram, vita privata della concorrente di X Factor 2019

Giordana Petralia ha 16 anni e vive a San Gregorio, un piccolo comune della città metropolitana di Catania in Sicilia. Ha iniziato il suo percorso artistico cimentandosi nella danza, per poi capire, quasi subito, di essere molto più portata per il mondo della musica. Ha studiato all’Istituto Musicale Turrisi Colonna, e tra i tanti strumenti musicali ai quali si è avvicinata (pianoforte, chitarra, basso e batteria), ha scelto e ha sentito “sua” l’arpa.

C’è però da dire che il suo amore per l’arpa non è stato un colpo di fulmine: “mi è stato assegnato da un professore, e poi pian piano ho conosciuto lei e lei ha conosciuto me e ormai siamo arrivate al punto che non riusciamo più a stare l’una senza l’altra”, ha dichiarato la stessa Giordana. Lo strumento musicale è la sua compagna di vita, così importante tanto da avere addirittura un proprio nome, “Daphne”.

Giordania Petralia: una voce “unica”

Si è fatta conoscere a X FACTOR 2019 per la sua voce particolare e per il suo timbro riconoscibile. È stata scelta dal giudice Sfera Ebbasta, e nel suo percorso – ha detto la cantante che ha dimostrato da subito di essere determinata – vuole portare un genere innovativo: “sono venuta qui per portare una novità e sono pronta a superare qualsiasi sfida, l’X FACTOR sono io”.

Dice di lei: “sono una ragazza solare, rido sempre e il mio più grande pregio è la sensibilità”, ma non dimentica i difetti: “sono permalosa, e conto fino a dieci prima di rispondere”.

Curiosità su Giordana Petralia

Giordana ha dichiarato di essere molto scaramantica, e proprio per questo motivo, non riesce a distaccarsi dal corno che le è stato regalato da un’amica di Napoli – convinta che le porti fortuna.

Giordania Petralia Instagram

Su Instagram Giordana Petralia si fa chiamare “Nausica”: sul suo profilo ci sono ancora poche foto, ma in quasi tutte c’è sempre lei con la sua arpa, le due sembrano essere davvero inseparabili.