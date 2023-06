Giorgia Cardinaletti: chi è la giornalista, età, carriera, fidanzato, Cesare Cremonini, figli e vita privata

Tutto pronto per un nuovo e imperdibile appuntamento di “Da noi a ruota libera” con la conduzione di Francesca Fialdini in onda su Rai 1 a partire dalle 17 circa. Oggi sarà l’ultima puntata della trasmissione prima della consueta pausa estiva, per cui ci saranno molti ospiti speciali. Il grande pubblico affezionato del talk show è in grande attesa e trepidazione.In studio arriverà anche la giornalista e conduttrice tv Giorgia Cardinaletti. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei!

Chi è la giornalista Giorgia Cardinaletti: età e carriera

Giorgia Cardinaletti è nata a Fabriano il 23 aprile del 1987, ha 36 anni ed è un’affermata giornalista e conduttrice Rai. Si è diplomata al liceo classico Francesco Stelluti e lì è nata la sua passione per la lettura e la scrittura. Ha proseguito gli studi laureandosi in Lettere con indirizzo storico all’Università degli studi di Perugia, si è poi specializzata nella Scuola di giornalismo radiotelevisivo nella stessa città. Dal 2012 è una giornalista professionista iscritta all’albo del Lazio. Ha lavorato come conduttrice e invitata per numerosi programmi e telegiornali, come Rai News 24 e e La domenica sportiva. Nel 2019 ha iniziato a condurre il TG 1 e “Via delle storie” dal 2022.

Vita privata: l’amore con Cesare Cremonini

Sulla sua vita privata è una persona molto riservata che non ama far parlare dei suoi amori e preferisce tenersi lontana dai pettegolezzi. Sappiamo che è stata fidanzata con Francesca Caldarola, un suo collega giornalista e autore televisivo Rai, conosciuto proprio sul posto di lavoro. Tra i due la relazione non ha funzionato e dopo un po’ di tempo hanno deciso di prendere strade diverse. Al momento la giovane ha una relazione con il celebre cantante Cesare Cremonini! Non è sposata e non ha figli. Ecco un loro dolce scatto prima di un suo concerto:

Foto e Instagram

La giovane giornalista ha un profilo Instagram seguito da oltre 83,5 mila followers. Potete rimanere aggiornati seguendo il suo account, dato che condivide molte foto e storie della sua vita privata e del suo lavoro in Rai.