Giorgia Cardinaletti del TG1 a Sanremo 2023 con Amadeus? Chi sono gli ospiti e le conduttrici del Festival

Amadeus ha scelto la terza co-conduttrice per il Festival di Sanremo 2023. Dopo Chiara Ferragni e Francesca Fagnani arriverà una nota giornalista del TG1, ma di chi stiamo parlando? Pipol ha annunciato chi potrebbe essere la terza co-conduttrice di Sanremo 2023: la donna che affiancherà Amadeus nelle serate del Festival è una nota giornalista del TG 1. Stiamo parlando di Giorgia Cardinaletti. Secondo il portale si tratterebbe di una scelta “aziendalista” visto che la donna è uno dei volti della stessa rete in cui va in onda la nota competizione canora.

Giorgia Cardinaletti affiancherà Amadeus a Sanremo 2023?

Come sappiamo, durante la prima e l’ultima puntata del Festival di Sanremo 2023 Chiara Ferragni affiancherà Amadeus nella conduzione. Insieme a lei, poi, anche Francesca Fagnani, ma al momento non è dato sapere in quale delle serate la vedremo. Di recente, poi, Amadeus ha svelato anche chi sarà il primo ospite del Festival. Stiamo parlando di Salmo: il cantante sardo si esibirà a Sanremo 2023 nella serata d’apertura e nel corso di quella di chiusura, in diretta dalla Costa Smeralda, la nave da crociera che farà da supporto al Festival in qualità di sponsor. Lo scorso anno era la Costa Toscana e a condurre l’evento erano stati chiamati Orietta Berti e Fabio Rovazzi.

Al momento, i conduttori di questa edizione, sono top secret. Ecco le parole di Amadeus: “Una notizia che posso confermarvi, la presenza di questo palco galleggiante davanti Sanremo, a pochi metri dalla Costa, ed è la Costa Smeralda. Dove ci saranno delle feste incredibili e noi ci saremo, ma la notizia importante è che, alla prima e all’ultima sera del Festival, quindi martedì 7 e sabato 11 febbraio 2023, a collegarsi con noi direttamente dalla Costa Smeralda, sarà un numero uno cioè Salmo. Salmo viene a Sanremo, apre e chiude il collegamento e le feste a bordo del nostro palco galleggiante. Questa notizia farà piacere al pubblico giovane che segue il Festival di Sanremo. Salmo sarà con noi”.