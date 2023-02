Giorgia, chi è il figlio Samuel che ama Lazza: età, padre Emanuel, foto

Giorgia rientra nella rose delle cantanti italiane più apprezzate ed amate dal pubblico di ogni parte d’Italia. La sua vita è stata inesorabilmente segnata dalla perdita di Alex Baroni, suo primo grande amore, ma la rinascita è arrivata successivamente, grazie al nuovo compagno e al figlio tanto desiderato. Ecco cosa sappiamo a riguardo.

Samuel, il figlio della cantante Giorgia

Nel 2004, Giorgia Tordani, meglio conosciuta solo come Giorgia, riesce a ritrovare l’amore con Emanuel Lo, anche lui lavoratore nel mondo della musica e dello spettacolo italiano. Sappiamo che questa nuova relazione è stata una vera e propria rinascita per la donna, che nel 2002 si è vista strappare via Alex Baroni, il suo amore dell’epoca, a causa di un incidente tragico. Da questa seconda grande relazione, nel 2010 è venuto al mondo Samuel Lo Iacono, tanto desiderato dalla coppia.

Infatti, i due hanno provato per moltissimi anni ad allargare la famiglia, senza di fatto però riuscire a concepire un figlio, fino all’arrivo benedetto di Samuel. Sappiamo che il piccolo è stata la luce nel buio della donna, che prima di riuscire a mettere al mondo lui aveva di fatto perso altri e due bambini. Il parto è stato naturale, in acqua e in casa, un evento che si può definire sicuramente intenso e sentito. Sappiamo che i genitori hanno iniziato la loro unione innanzitutto come artisti.

Infatti, Emanuel Lo era un ballerino della troupe di Giorgia e ha preso parte anche ad un videoclip della donna. Tra di loro, che hanno ben 8 anni di differenza (lui è il più piccolo), è scoppiata fin da subito la scintilla, che li ha portati a desiderare di mettere su famiglia. Sappiamo, inoltre, che l’uomo ha anche chiesto alla cantante di convolare a nozze. Nonostante la risposta positiva, pare che nessuno dei due alla fine abbia preso in mano la situazione ed abbia deciso di organizzare le nozze, ma quello che è sicuro è che il mancato matrimonio non ha minimamente impedito loro di crearsi una splendida famiglia.