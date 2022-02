Giorgia di Matrimonio a Prima Vista 2022: chi è, età, cognome, di dov’è, Instagram, lavoro, compatibilità e Antonio

Sta per tornare su Real Time uno dei programmi cult, amatissimi dal pubblico: stiamo parlando di Matrimonio a Prima Vista, che prenderà il via questa sera, mercoledì 16 febbraio in chiaro, su Real Time. Il ‘modus operandi’ è sempre lo stesso, ormai da anni. I protagonisti, come sempre, sono 6 concorrenti, che accetteranno di sposarsi al buio: tutti, infatti, si conosceranno solo nel momento del fatidico sì. Nascerà davvero l’amore? O si pentiranno della scelta? La compatibilità sarà giusta?

Leggi anche: Matrimonio a Prima Vista 2022: quando inizia, orario, data, canale e chi sono i concorrenti

Giorgia di Matrimonio a Prima Vista 2022: chi è, età, di dov’è e che lavoro fa

Giorgia è di Rieti, ha 29 anni e nella vita lavora come tecnico della perfusione cardiocircolatoria. Per lei l’amore è ‘libertà, rispetto e fiducia’ e ha raccontato di aver avuto uomini con caratteristiche che scarseggiavano. Ha sempre messo l’altra persona sopra tutti, ha perso la fiducia nei sentimenti, ma è ora pronta a mettersi in gioco perché è convinta che ‘il principe azzurro esiste’. Sarà Antonio?

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI PRESENTAZIONE

Dove vedere e a che ora in chiaro Matrimonio a Prima Vista 2022?

Matrimonio a Prima Vista 2022, il noto ‘esperimento sociale’, è già disponibile su Discovery+ da fine gennaio, ma su Real Time in chiaro prenderà il via il 16 febbraio. A ‘formare’ le coppie i soliti esperti: il sociologo Mario Abis, la sessuologa e psicoterapeuta Nada Lofredi e Andrea Favaretto, che è l’esperto di comunicazione.