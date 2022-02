Giorgia di Matrimonio a Prima Vista 2022: chi è, età, di dov’è, cognome, Instagram, lavoro, compatibilità e Gianluca

Sta per tornare su Real Time uno dei programmi cult, amatissimi dal pubblico: stiamo parlando di Matrimonio a Prima Vista, che prenderà il via questa sera, mercoledì 16 febbraio in chiaro, su Real Time. Il ‘modus operandi’ è sempre lo stesso, ormai da anni. I protagonisti, come sempre, sono 6 concorrenti, che accetteranno di sposarsi al buio: tutti, infatti, si conosceranno solo nel momento del fatidico sì. Nascerà davvero l’amore? O si pentiranno della scelta? La compatibilità sarà giusta?

Giorgia di Matrimonio a Prima Vista 2022: chi è, età, di dov’è e che lavoro fa

Giorgia ha 27 anni, viene da Mondovì (Cuneo) ed è un’impiegata. Nel video di presentazione ha raccontato che i suoi genitori si sono separati quando lei aveva circa 4-5 anni. ‘In teoria ho vissuto con papà, ma in pratica sono stata con i miei nonni. Come se nonna mi avesse fatto da mamma e nonno da papà. Sono cresciuta un po’ inquadrata, ho imparato a cercare di fare meno male agli altri, ma alla fine facevo male a me’. Giorgia ha spiegato di aver lasciato il praticantato, il fidanzato e si è messa alla ricerca di una casa e di un lavoro perché ‘non puoi passare la vita facendo quello che gli altri si aspettano da te’. Riuscirà a trovare in Gianluca l’uomo giusto per lei?

Dove vedere e a che ora in chiaro Matrimonio a Prima Vista 2022?

Matrimonio a Prima Vista 2022, il noto ‘esperimento sociale’, è già disponibile su Discovery+ da fine gennaio, ma su Real Time in chiaro prenderà il via il 16 febbraio. A ‘formare’ le coppie i soliti esperti: il sociologo Mario Abis, la sessuologa e psicoterapeuta Nada Lofredi e Andrea Favaretto, che è l’esperto di comunicazione.