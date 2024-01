Giorgia Meloni insieme a Ginevra: la domenica l’hanno passata con lui

Ultimo giorno delle festività natalizie e domenica passata in famiglia per Giorgia Meloni. La notizia ha fatto subito il giro del web.

Nonostante i tanti impegni istituzionali la premier Giorgia Meloni è riuscita a far conciliare lavoro e vita privata trascorrendo le ultime ore delle vacanze di Natale con la figlia Ginevra, in terra veronese. Momenti preziosi, prima del ritorno a scuola. Anche se non è questo il caso, la Meloni – ottenendo il consueto mix di apprezzamenti e critiche (tralasciando gli insulti) – a volte ha postato su Instagram alcuni momenti trascorsi insieme alla figlia: come nel caso del suo compleanno o nella nota foto scattata in areo, nel corso di uno dei suoi tanti impegni professionali.

Del resto il legame con la piccola Gì, come talvolta la chiama affettuosamente nei post, è più forte che mai: anche in questo momento senza dubbio complesso dopo la separazione da Andrea Giambruno. Soprattutto, ma non è certo un mistero, per il modo in cui è avvenuta.

La vita privata di Andrea Giambruno: momento delicato

Prima i fuori onda su Striscia la Notizia, poi l’estromissione, almeno in video, dai programmi Mediaset e dalla trasmissione condotta fino a poche settimane fa su Rete 4, Diario del giorno. Quindi le voci su un possibile contenzioso con Mediaset, fino alla fuga dai cronisti nel corso di Atreju, la kermesse di Fratelli d’Italia andata in scena poco tempo fa a Roma.

Insomma, un momento, dal punto di vista professionale non certo facile. Che si è unito, di conseguenza, alla sfera privata con la separazione da Giorgia Meloni. A chiudere il momento delle Feste, le quali tradizionalmente si passano in famiglia, con equilibri, inevitabilmente, da ricalibrare per tutelare il bene di Ginevra. E almeno su questo non ci sono dubbi: entrambi si stanno muovendo per il bene della figlia, come raccontato ad esempio dal nostro giornale a dicembre quando proprio Giambruno era stato immortalato a Villa Borghese in sua compagnia.

Con chi ha trascorso la domenica Giorgia Meloni a Verona

E che dire di Giorgia Meloni? Anche lei non ha mancato di trascorrere le festività con la figlia. Anche domenica, quando l’agenda lavorativa prevedeva un incontro con Gianmarco Mazi, sottosegretario ala cultura, c’è stato tempo per la piccola Ginevra. Ma Mazi non è stato l’unico ad incontrare la Premier – e trascorrere di fatto con lei il giorno del 7 gennaio – considerando che all’aperitivo super blindato in Piazza Erbe era presente anche il deputato e coordinatore provinciale di FDI Ciro Maschio.

Foto in alto: la famiglia Meloni prima della separazione, foto da IG