Giorgio Mastrota, chi è la moglie Floribeth Gutierrez: età, lavoro, oggi e figli

Giorgio Mastrota è uno dei volti più famosi della televisione in virtù dei suoi spot promozionali. Le sue televendite sono famosissime in particolare quelle dei materassi che, pensate un po’, porta avanti addirittura dal 1992. Mastrota, è stato, ed è, anche un conduttore avendo presentato diversi programmi nel corso della sua carriera. Per quanto riguarda la sua vita privata è stato sposato due volte, la prima delle quali con la nota conduttrice e showgirl spagnola Natalia Estrada. Oggi invece ha un’altra compagna di vita: ma cosa sappiamo su di lei? Conosciamola più da vicino.

Come si chiama l’attuale moglie di Giorgio Mastrota

Sul numero 1 delle televendite sappiamo praticamente tutto. Nato a Milano ma da una famiglia di origini calabresi, Mastrota compirà il prossimo 15 maggio 59 anni. La sua carriera è stata contraddistinta da diversi ruoli alla conduzione tv ma soprattutto nel campo delle televendite di cui oggi è uno dei principali volti. Oggi inoltre condivide la sua vita con Floribeth Gutierrez. Il loro amore è stato sancito ulteriormente nel settembre scorso dall’unione in matrimonio. Lei, Floribeth Gutierrez, è una sciatrice e alpinista professionista che fa parte della Federazione Italiana Sport Invernali. In comune la coppia ha la passione per la montagna tanto che da qualche tempo si sono trasferiti a Bormio.

“E’ il momento più bello della mia vita. Sono un ottimo padre, ho raggiunto la pace con me stesso. Sono maturato”

Queste le parole del conduttore appena qualche mese fa prima delle nozze con la bella Gutierrez

Chi sono i figli di Giorgio Mastrota

La loro può essere considerata una famiglia allargata molto felice considerando che il re delle televendite ha in tutto quattro figli avuti anche con altre partner. La primogenita di Mastrota si chiama Natalia Jr, campionessa di sci alpino, avuta con la showgirl Natalia Estrada con la quale è rimasto sposato per sei anni dal 1992 al 1998. Poi è arrivato Federico, nato dall’unione con Carolina Barbosa, e infine Matilde e Leonardo, avuti proprio con Floribeth Gutierrez.