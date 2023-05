Giorgio Mastrota, chi sono i figli? Età, mogli e vita privata

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Justine Mattera e Angela Melillo che ricorderanno in studio, con la padrona di casa, il paroliere e conduttore Paolo Limiti, anche il ‘re’ delle televendite Giorgio Mastrota. Che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera all’amore.

Giorgio Mastrota ha 4 figli, ecco chi sono

Giorgio Mastrota, lo storico conduttore che da anni entra nelle case degli italiani con la sua voce, le sue televendite e le sue promozioni, ha ben quattro figli e la sua è una vera e propria famiglia allargata. Il ‘re’ delle televendite ha avuto una storia d’amore con la ballerina e conduttrice spagnola Natalia Estrada: i due sono convolati a nozze, hanno lavorato insieme, poi nel 1998 hanno deciso di separarsi. Ma dal loro amore è nata una figlia, Natalia Jr, venuta alla luce nel 1995 e oggi è una sportiva. Come la mamma, che ha deciso di lasciare il mondo dello spettacolo, Natalia ama l’equitazione, ma è anche alpinista e sciatrice.

Giorgio Mastrota, poi, ha avuto una storia d’amore con Carolina Barbosa, una modella brasiliana. E dal loro amore è nato Federico.

Chi è la moglie attuale, i figli

Giorgio Mastrota ora ha, finalmente, ritrovato la serenità al fianco di Floribeth Gutierrez, scialpinista e atleta della Federazione Italiana Sport Invernali. Dal loro amore sono nati due figli: Matilde e Leonardo, venuto al mondo il 23 dicembre del 2017. Ma non finisce qui. Il conduttore, seppur giovane, è già nonno: la sua primogenita Natalia Jr è mamma e ha messo al mondo Marlo, nato nel 2018.

“Questo è il momento più bello della mia vita – ha raccontato qualche tempo fa il conduttore ai microfoni di Detto Fatto. “Sono un ottimo padre, con Flo ho raggiunto la pace con me stesso, sono maturato”.