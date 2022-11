Giovanni, chi è il nuovo corteggiatore di Gemma a Uomini e Donne: età, lavoro

Nuova e imperdibile puntata di Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Al centro dello studio Gemma Galgani, la dama di Torino che è da anni nello studio e che ha un solo obiettivo: uscire dalla trasmissione con un uomo speciale. Per lei è arrivato un nuovo corteggiatore: si chiama Giovanni, ma conosciamolo meglio!

Cosa sappiamo su Giovanni

Giovanni ha 74 anni, è più grande di Gemma di poco. Sappiamo che è di Eboli, ma che ha vissuto per anni, circa 10, a Torino, città della dama di Uomini e Donne. Ora è in pensione, ma ha lavorato come parrucchiere per uomo, anche a Sestriere. Molti suoi parenti, invece, vivono a Torino.

“Mi sei sempre piaciuta, per me sarebbe un piacere conoscerti. E farmi conoscere” – ha detto Giovanni.

Cosa ha colpito Gemma

Gemma, nonostante il siparietto con Tina e le polemiche perché non crede all’interesse, ha detto di essere rimasta colpita da Giovanni, che ha definito una persona gradevole. Lei, infatti, ha apprezzato molto il suo garbo, la sua calma e la sua pacatezza e ha deciso di conoscerlo meglio. Sarà la volta buona?