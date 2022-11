Giovanni Malagò, chi è la compagna Daniela Marzanati: età, lavoro, vita privata e Instagram

Daniela Marzanati è l’attuale compagna del Presidente del Coni Giovanni Malagò. Non è però il suo primo e unico amore: Malagò è stato infatti sposato con Polissena Di Bagno – con cui ha mantenuto un buon rapporto – ed ha avuto nel tempo, sembrerebbe, alcuni flirt tra cui vengono spesso citati Valeria Marini e Carla Bruni. Di certo c’è però che dalla seconda compagna “ufficiale”, Lucrezia Lante della Rovere, ha avuto due figlie gemelle Vittoria e Lucrezia. Ma cosa si sa invece di Daniela Marzanati? Vediamo di saperne di più.

Chi è Daniela Marzanati la compagna di Giovanni Malagò

Malagò, imprenditore e dirigente sportivo (qui la sua scheda completa), è l’attuale Presidente del Coni ed è al suo terzo mandato (il primo nel 2013, ndr). Nella sua vita privata oggi c’è Daniela Marzanati come detto. Di lei lo stesso Malagò ha detto in un’intervista di qualche anno fa a Panorama che è “un’imprenditrice”. La donna infatti ha una società che commercia abiti vintage dopo averli selezionati via web e rigenerati dandogli così una seconda vita. Nel 2013, data a cui risale questa intervista, Malagò aveva dichiarato di stare con lei da cinque anni. Ad oggi però non si hanno ulteriori informazioni in merito e non sappiamo se, in effetti, la loro relazione continui o meno anche se sembrerebbe proprio di sì.