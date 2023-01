Giovanni Minoli: chi è, età, carriera, chi è la moglie, figlia, Mixer, programmi, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre all’attrice Sonia Bergamasco, e al ricordo di Mariangela Melato, scomparsa 10 anni fa, stroncata da un tumore al pancreas, ci sarà anche il giornalista, conduttore e autore Giovanni Minoli. Che si racconterà a cuore aperto. Dalla carriera alla sfera sentimentale.

La biografia di Giovanni Minoli

Giovanni Minoli è nato a Torino il 26 maggio del 1945 ed è un noto giornalista, autore televisivo, conduttore radiofonico, dirigente pubblico. Ma anche saggista e accademico, Figlio del professor Eugenio Minoli, sappiamo che ha studiato all’istituto sociale di Torino, poi si è laureato in giurisprudenza a Modena. Nel 1972 è entrato in Rai, della quale è diventato dirigente, ma anche autore e produttore di programmi importanti. Ha condotto la rubrica Agricoltura domani, poi ha raggiunto il pubblico e la popolarità con Mixer, una trasmissione d’informazione di Rai 2 in onda dal 1980.

La posizione politica e i suoi successi

Giovanni Minoli politicamente è stato vicino al Partito Socialista Italiano e per questo è stato spesso criticato. Dopo essere stato capostruttura di Rai 2, ha condotto diversi programmi, come Quelli della notte, Blitz, Aboccaperta. E ha curato, attraverso Format, nel 1995 il progetto Davvero, che è considerato il primo reality show del nostro Paese. Su Rai 3, invece, ha portato in prima serata la medicina con Elisir e sempre su Rai 3 ha lanciato una soap opera ambientata in Sicilia, Agrodolce.

Gli altri lavori

Giovanni Minoli nel 2019 è diventato editorialista de Il Riformista, poi ha condotto su Rai Radio 1 Il mix delle cinque e da luglio del 2020 è commissario straordinario della Calabria film commission.

Chi è la moglie, vita privata

Ma veniamo alla vita privata. Giovanni Minoli è sposato con Matilde Bernabei, giornalista, produttrice televisiva e dirigente dell’azienda italiana. Lei, infatti, è presidente di Lux Vide S.pA, società di produzione di fiction europee, impegnata in coproduzioni internazionali. Dal loro amore è nata una figlia, Giulia.