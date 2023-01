Giovanni Minoli, chi è la moglie Matilde Bernabei: età, carriera, figlia, Lux, foto e Instagram

Giornalista, produttrice televisiva e dirigente d’azienda italiana, Matilde Bernabei è anche la presidente di Lux Vide, una società di produzione di fiction europee oltre a essere da 48 anni sposata con il giornalista Giovanni Minoli, insieme a Giorgio Montefoschi e Aldo Bruno è stato l’autore del programma televisivo di genere rotocalco di attualità e politica: Mixer.

Chi è la moglie di Gianni Minoli, Matilde Bernabei

Matilde Bernabei è nata a Roma nel 1954, è figlia di Ettore Bernabei, storico direttore della Rai. Inizia a lavorare come giornalista con Panorama e, ancora giovanissima diventa segretaria generale dell’Asip società impiegata nella realizzazione di programmi di cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo. A 26 anni entra nel gruppo Montedison dove diventa responsabile del programma di job creation . Nella holding Montedison, la Iniziativa Me.Ta, viene nominata direttrice per le strategie e lo sviluppo. Solo più tardi, nel 1992, decide di affiancare il padre nella società che Ettore Banabei aveva fondato, la Lux Vide. Società della quale Matilde è ora presidente.

Il matrimonio con Gianni Minoli

È sposata dal 1974 con Gianni Minoli dal quale ha avuto una figlia Giulia che li ha resi 3 volte nonni di Matilde, Elvira e Maria. A raccontare del suo primo incontro con quello che poi diventerà il suo compagno di una vira è stata la stessa imprenditrice che ha raccontato: “Incontro Giovanni sapendo già da suo fratello che, della loro grande famiglia, lui era il più intelligente, creativo e straordinario e che non si sarebbe mai sposato e non avrebbe mai avuto figli. L’ho visto ed era anche molto figo, speciale, vogliamo usare un’espressione desueta? ho visto il principe azzurro”.

I due si sono sposati quando la Bernabei aveva solo 20 anni. Anche perché papà Ettore era stato lapidario: “O lo sposi o lo lasci”. Oggi la coppia vive in due case separate, ma il loro rapporto continua ad essere saldo.

Instagram

Matilde Barnabei ha un account Instagram di Luxe Vide, luxvide, che conta oltre 41 mila follower