Giro d’Italia 2023: programmazione completa, percorso, calendario e dove seguirlo in diretta tv

Si avvicina l’inizio del Giro d’Italia 2023, che possiamo considerare, insieme al calcio, la colonna portante della storia sportiva di questo Paese. Per la Rai, che manderà in onda il Giro più famoso del mondo, sarà un full immersion tra Rai 2 e RaiSport, considerato come la manifestazione sportiva si svolgerà tra il 6 e il 28 maggio 2023. Ultimi giorni di questo mese che ci porteranno verso la finalissima della gara ciclistica, che si svolgerà nella Capitale d’Italia: a Roma.

Tutto sul Giro d’Italia 2023

Saranno 21 le tappe che comporranno il Giro quest’anno, per un totale di 3489 km che dovranno essere attraversati dai ciclisti con le proprie biciclette. Una gara che da sempre ha attratto i più grandi ciclisti del mondo nel nostro Paese, ma soprattutto dove i nomi di Fausto Coppi e Marco Pantani sono diventati leggenda nella storia di questo sport. Perchè l’Italia è il tracciato più difficile, tra scalate in montagna, tracciati pianeggianti e ingressi nel cuore delle città: una gara che possono superare solo i più grandi ciclisti del pianeta, che si devono adattare ai complessi e difficili tracciati italiani.

Dove vederlo in televisione

Anche quest’anno, ad accompagnarci tra le location del giro ci sarà la voce di Tommaso Mecarozzi con Stefano Garzelli. Umberto Martini, dalla linea del traguardo, raccoglierà le voci dei protagonisti e Gianfranco Benincasa racconterà le località del Giro e le tattiche messe in piedi dai singoli ciclisti per la gara. La gara inizierà su Rai Sport, staccando alle ore 14, ovvero nei momenti salienti, su Rai 2. Qui, le voci di Francesco Pancani, Alessandro Petacchi e Fabio Genovesi ci racconteranno gli ultimi 120 km della gara, con speciali poi a fine gara. Infatti, si sentirà la voce dei protagonisti della gara in ogni singola tappa. Dalle 17.15, sempre su Rai 2, potremo assistere anche allo storico Processo al Giro d’Italia, dove si commenterà l’esito della gara.