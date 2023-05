Giro d’Italia 2023, quando ci sarà la tappa finale a Roma? Data, percorso e orari tv

Manca poco alla 106esima edizione de il Giro d’Italia 2023! Saranno 18 le frazioni in linea e 3 cronometro individuali, per un evento davvero imperdibile e che rappresenta una tappa obbligata per tutti gli appassionati di ciclismo. Ventuno le tappe in programma, l’ultima della quale si svolgerà a Roma. Ma quando è previsto l’arrivo degli atleti nella Città Eterna?

La tappa finale del Giro d’Italia 2023 a Roma

Quest’anno e per la quinta volta nella storia della manifestazione, sarà la Città Eterna ad ospitare la chiusura dell’edizione 2023 de il Giro d’Italia. Dopo tre settimane di competizione senza esclusione di colpi, con un faticoso percorso che si snoda su quasi 3.500 chilometri e con oltre 51.000 metri di dislivello, gli atleti arriveranno a Roma il prossimo 28 maggio dove nell’ultima tappa, la 21esima, taglieranno il traguardo che è fissato ai Fori Imperiali. Ma non solo. La tappa finale della più importante gara ciclistica nazionale sfiorerà molti altri luoghi simbolo della Capitale, tra i quali: il Colosseo, Villa Borghese, Castel Sant’Angelo, il Circo Massimo, la Basilica di San Pietro e le Terme di Caracalla.

Il percorso

Ciclisticamente parlando, il circuito presenta poche difficoltà tecniche. I tratti in sampietrini sono ridotti al minimo e la maggior parte delle strade sono larghe e ben pavimentate. Ma quale sarà il percorso che dovranno affrontare gli atleti? Ecco, di seguito, le tappe: