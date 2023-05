Giro d’Italia 2023, quanto guadagna chi vince? Cachet e premi

Giro d’Italia 2023. Sarà di oltre 1,5 milioni di euro, la cifra che andrà a costituire il montepremi messo in palio per il Giro d’Italia 2023, con la sua 106ª edizione. E intanto l’attesa cresce, e i fan non contengono più la loro impazienza per l’evento più atteso dal mondo ciclistico in Italia. La rinomata corsa ciclistica andrà in scena dal 6 al 28 maggio: partenza dalla suggestiva Costa dei Trabocchi e gran finale nella Capitale, a Roma.

Dove e a che ora vedere il Giro d’Italia 2023 in tv? Orari e canali

Giro d’Italia 2023: tutto pronto per la partenza del 6 maggio

Come vuole la tradizione più rigorosa, anche quest’anno per il Giro 2023, non mancheranno di certo le montagne, con gli arrivi più attesi che sono quelli del Monte Bondone e delle Tre Cime di Lavaredo. Senza considerare la famigerata tappa con cronoscalata di Tarvisio prevista verso la fine del percorso, immediatamente prima di giungere nella Città Eterna. Se è vero che da una parte il percorso varia continuamente, da un’edizione all’altra, a partire dal 2018, invece, quel che rimane invariato è certamente il montepremi, con il Giro d’Italia che comunque si conferma essere come una delle manifestazioni più remunerative del mondo del ciclismo.

Giro d’Italia 2023: il montepremi in palio

Una delle corse più amate, attese, anelate, ma anche una delle più ricche come dicevamo. La classifica generale dei corridori in gara, ad esempio, prevede un montepremi molto succulento: un totale di quasi 600.000 euro, per la precisione: 592.670 euro. Il ciclista che chiuderà in testa, aggiudicandosi il titolo di vincitore, si aggiudicherà la maglia rosa e porterà a casa 265.668 euro.Oltre 100.000 euro, invece, la cifra prevista per il secondo in classifica (133.412 euro). Ecco, dunque, la classifica dei montepremi previsti per il Giro d’Italia 2023 in base al piazzamento dei corridori alla fase finale:

265.668 euro 133.412 euro 68.801 euro 21.516 euro 18.154 euro 13.588 euro 13.588 euro 10.725 euro 7.863 euro

Ma non è tutto. Perché oltre ai premi previsti dalla classifica generali, vanno considerati anche quelli che sono determinati dalla classifica a tappe. Ecco di seguito il dettaglio in base al posizionamento (dal decimo al ventesimo posto il premio previsto è di 276 euro):