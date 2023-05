Dove e a che ora vedere il Giro d’Italia 2023 in tv? Orari e canali

Al via la 106esima edizione de il Giro d’Italia 2023! Saranno 18 le frazioni in linea e 3 cronometro individuali, per un evento davvero imperdibile e che rappresenta una tappa obbligata per tutti gli appassionati di ciclismo. Ma non solo. In occasione di questa 106esima edizione, la copertura televisiva, in chiaro e in abbonamento, sarà vasta. Ora la seguente domanda sorge spontanea: dove e a che ora sarà possibile vedere l’edizione 2023 del Giro d’Italia?

Giro d’Italia 2023, quando inizia e quando finisce: partenza, tappe, orari e percorso

Dove vedere il Giro d’Italia in diretta tv

Prenderà il via da sabato 6 maggio e fino a domenica 28 – con due giorni di riposo, il 15 ed il 22 maggio prossimo – la 106esima edizione de il Giro d’Italia. In vista dell’evento la copertura mediatica sarà davvero vasta ed in particolare, sarà possibile godersi lo spettacolo in diretta tv in chiaro su RaiSport HD e Rai 2 mentre la diretta tv in abbonamento sarà affidata a Eurosport 1. Invece, lo streaming gratuito sarà affidato ad eurosport.it, discovery+, Sky Go, NOW e Dazn. Insomma, saranno davvero molteplici i canali che permetteranno di gustare lo spettacolo. Ma quali saranno le tappe che gli atleti dovranno affrontare?

Le tappe

Di seguito le tappe che caratterizzeranno il Giro d’Italia 2023: