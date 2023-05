Giro d’Italia 2023, quando inizia e quando finisce: partenza, tappe, orari e percorso

Il Giro d’Italia 2023 sta per iniziare, e tutti gli appassionati non vedono l’ora che il tour rosa nel Paese più bello del mondo possa finalmente iniziare la sua traversata e affrontare le tappe principali, così come descritte dal percorso ufficiale. Ventuno tappe dal 6 al 28 maggio. Si inizia con una cronometro da Fossacesia Marina a Ortona e si arriva a Roma dopo 3.448,6 km e 51.000 metri di dislivello.

Giro d’Italia 2023: calendario e percorso

Giro d’Italia 2023, tutte le tappe da affrontare

L’adrenalina sarà davvero tanto: tre cronometro, otto tappe per velocisti, sette arrivi in salita di cui quattro nell’ultima settimana di corsa. Tutti i partecipanti alla gara rosa più attesa di sempre, in questa sua 106esima edizione del Giro, e che avrà inizio a partire dal 6 maggio 2023, dovranno affrontare subito un’impegnativa e affascinante cronometro di 18,4 km, da Fossacesia Marina a Ortona, come anticipato. Un percorso entusiasmante, ognuno con le sue peculiarità, caratteristiche e difficoltà, per le quali tutti i corridori stanno solamente ultimando i preparativi, dopo una lunga e duratura preparazione. Ecco, intanto, tutte le tappe che dovranno affrontare: