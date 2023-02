Giro d’Italia 2023: calendario e percorso

Tutte le tappe (con altimetria) del Giro d’Italia 2023. Ventuno tappe dal 6 al 28 maggio. Si inizia con una cronometro da Fossacesia Marina a Ortona e si arriva a Roma dopo 3.448,6 km e 51.000 metri di dislivello.

Tutto sul Giro d’Italia 2023

Giro d’Italia 2023, tutte le tappe. Tre cronometro, otto tappe per velocisti, sette arrivi in salita di cui quattro nell’ultima settimana di corsa. I corridori della 106esima edizione del Giro, in programma dal 6 al 28 maggio, affronteranno subito un’impegnativa e affascinante cronometro di 18,4 km, da Fossacesia Marina a Ortona. Saranno 21 le tappe in programma per un totale di 3.4468,6 km con 51.300 metri di dislivello in 3 settimane di corsa. Qui trovate tutte le info utili per ogni tappa della corsa a tappe più amata dagli italiani.

Il Giro d’Italia 2023, 106esima edizione della manifestazione, si svolgerà in 21 tappe. Venerdì 5 maggio 2023 a Pescara si svolgerà la presentazione ufficiale delle squadre e il giorno successivo la prima maglia rosa verrà assegnata. Il vincitore del Trofeo Senza Fine verrà festeggiato domenica 28 maggio a Roma, che ospiterà per la quinta volta nella storia l’arrivo finale della corsa rosa. Nella primissima parte sono da tenere in particolare considerazione la quarta tappa, con arrivo a Lago Laceno e la settima con arrivo sul Gran Sasso. I corridori dovranno fare poi attenzione ai muri di Fossombrone che precedono la seconda cronometro a Cesena. Grande attesa per il primo tappone da Borgofranco di Ivrea a Crans Montana. Il momento chiave del Giro sarà sicuramente nelle tappe 18, 19 e 20, Oderzo-Val di Zoldo, la Longarone-Tre Cime di Lavaredo e la Tarvisio-Monte Lussari (Crono) 18,6 km.

Le tappe del Giro 2023

Ecco tutte le tappe del Giro 2023: