Giro d’Italia 2023, l’arrivo a Roma: ecco quando, tappe e percorso

Giro D’Italia 2023, presentato il percorso ufficiale e soprattutto l’ultima tappa della competizione che quest’anno avrà come destinazione proprio la città di Roma. La Capitale ospiterà così per la sua quinta volta l’arrivo della Corsa Rosa mentre come “tappa” si tratta della 49esima volta. Proprio come nel 1911, 1950, 2009, 2018 anche nel 2023 i corridori chiuderanno dunque la competizione a Roma: l’appuntamento è già fissato per il prossimo 28 maggio.

Giro D’Italia 2023, date e percorso

Il via ufficiale alla corsa sarà sabato 6 maggio 2023 con la tappa “Costa dei Trabocchi Tudor ITT Fossacesia Marina – Ortona”. In tutto la gara si snoderà, attraversando tutto lo stivale, per oltre 3.500km con ben 51.400 metri di dislivello. La media km delle tappe sarà di circa 166 km. Il giro si concluderà quindi il 28 maggio con arrivo a Roma come detto.



La mappa del Giro D’Italia 2023 – Fonte sito ufficiale Giro D’Italia

Il percorso della tappa finale del Giro d’Italia a Roma il 28 maggio 2023, dove passeranno i ciclisti

Questo l’itinerario previsto. La partenza sarà dall’Eur davanti al Palazzo della Civiltà Italiana (detto il Colosseo Quadrato). La prima parte si svolgerà in andata e ritorno lungo la via Cristoforo Colombo andando fino alla Fontana dello Zodiaco (Lido di Ostia) dove comincia la risalita prima verso l’EUR e poi verso il centro dove, appena passate le mura ardeatine, si entra nel circuito di 17.6 km da ripetere 5 volte.

Quindi il circuito toccherà:

Colosseo

Fori Imperiali

Lungo Tevere

Ara Pacis

Villa Borghese

Castel Sant’Angelo

Circo Massimo

Terme di Caracalla

Inoltre saranno presenti anche altri luoghi iconici della Capitale sebbene soltanto lambiti dal percorso come ad esempio Piazza Navona, Piazza del Popolo fino ad arrivare all’Isola Tiberina.

Caratteristiche tecniche

Sul sito ufficiale del Giro d’Italia vengono elencate le specifiche tecniche di una tappa che, in definitiva, sarà una sorta di passerella per i corridori per quanto – chiaramente – suggestiva e dagli scorci impagabili. Ad ogni modo, ciclisticamente, il circuito, si legge, presenta poche difficoltà tecniche. I tratti con fondo in sanpietrini sono ridotti al minimo e sono tratti in buono stato. Il passaggio di Villa Borghese presenta una salita breve, ma secca, che potrebbe alterare i valori in campo. La maggior parte delle strade sono larghe e ben pavimentate. Non ci sono tratti particolarmente impegnativi per la guida del mezzo. Da segnalare un sottopasso lungo circa 200 m prima di svoltare verso Piazzale Flaminio e la salita di Villa Borghese. Infine gli ultimi chilometri saranno sostanzialmente pianeggianti, con strade larghe e rettilinee; le curve degli ultimi tre chilometri saranno ampie, prima del rettilineo di arrivo, di circa 700 m, largo 8 m fondo in “sanpietrini” in leggerissima ascesa.

