Giro d’Italia 2023, quali sono le tappe: orari e quando arrivano a Roma

Il 6 maggio 2023 è partito il Giro d’Italia, con le gare che gran parte della Penisola, eccetto la Sicilia e la Sardegna. I corridori, almeno per quest’anno, dovranno affrontare almeno 21 tappe, con tutte che si svolgeranno all’interno dello Stato italiano. Come gare, quelle del nostro giro sono le più complesse nell’ambito del ciclismo, considerato come da noi le strade si compongono di sentieri di montagna, pianure o tratte di città: insomma, circuiti che premiano solo i ciclisti più tecnici.

Il Giro d’Italia 2023, le prime tappe

Il 6 maggio è andata in scena la prima tappa, ovvero la cronometro “Costa dei Trabocchi Tudor ITT Fossacesia Marina – Ortona” di quasi 20 km. Ieri la seconda tappa, ovvero la “Teramo – San Salvo” di 202 km. Oggi, invece, i corridori hanno affrontato la “Vasto – Melfi”, di 216 km. Da domani poi, seguiranno: Venosa – Lago Laceno; Atripalda – Salerno; Napoli – Napoli; Capua – Gran Sasso d’Italia (Campo Imperatore); Terni – Fossombrone; Savignano sul Rubicone – Cesena (Technogym Village) Tudor ITT; Scandiano – Viareggio e Camaiore – Tortona.

Le ultime tappe e la finale del Giro a Roma

Le ultime dieci tappe del Giro d’Italia saranno queste: Bra – Rivoli; Borgofranco d’Ivrea – Crans Montana; Sierre – Cassano Magnago; Seregno – Bergamo; Sabbio Chiese – Monte Bondone; Pergine Valsugana – Caorle; Oderzo – Val di Zoldo; Longarone – Tre Cime di Lavaredo (Rif. Auronzo); Tarvisio – Monte Lussari Tudor ITT; Roma – Roma. Il gran finale, come si vede, sarà a Roma. La scelta della Capitale, però, non entusiasma i ciclisti. Probabilmente si girerà nel Centro Storico, con tanti ciclisti che però lamentano le insidie del tracciato. In tal senso, la paura sarebbe legata alle numerose buche della Capitale, che tradotte nel meccanismo ciclistico, si paleserebbero in pesanti danni alle stesse biciclette. Da rottura di una ruota fino a un cerchio storto, le squadre per le condizioni del tracciato rischiano di dover far fronte a migliaia d’euro di danni per ogni bicicletta.