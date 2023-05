Renato Rascel, chi è la moglie Giuditta Saltarini: età, carriera, oggi, vita privata, chi è il figlio Cesare

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone, che tiene compagnia al suo pubblico dal lunedì al venerdì. Tra gli ospiti di oggi, oltre all’attrice Serena Grandi, al giornalista Marino Bartoletti e al figlio del re del liscio, Mirko Casadei, anche Giuditta Saltarini, la moglie di Renato Rascel.

Cosa sappiamo su Giuditta Saltarini, la moglie di Renato Rascel

Giuditta Saltarini è nata a Roma il 24 febbraio del 1941 ed è una nota attrice, personaggio televisivo e showgirl italiana. Lei ha recitato nel cinema, nel teatro di rivista, in quello di prosa, ma anche in televisione. Giuditta, inoltre, ha posato nuda per l’edizione italiana di Playboy dell’aprile del 1979. Prima di approdare nel mondo della recitazione, Giuditta ha svolto diversi lavori: ha lavorato anche in un magazzino di una farmacia. E poi ha raggiunto il successo, che l’ha resa famosa. E amata.

Film di successo

Ecco alcuni dei film (e non solo) in cui ha recitato:

I racconti di padre Brown

Camilla

Vivere

Al cuore si comanda

Il maresciallo Rocca

Don Matteo

Ovunque sei

Una grande famiglia

Solo per amore

Molto attiva anche in teatro e sul piccolo schermo, oggi ritornerà su Rai 1 per parlare dell’amato marito Renato Rascel.

La storia d’amore con Renato Rascel

Giuditta Saltarini è la compagna storica di Renato Rascel, attore comico e ballerino venuto a mancare nel 1991. La coppia ha un figlio, Cesare Rascel, nato nel 1973. Lui è un cantante, compositore, autore e ha esordito sul palco del teatro Sistina a soli 3 anni e mezzo. Piccolissimo, quindi: figlio d’arte, che nella vita ha collezionato un successo dopo l’altro. E oggi anche lui sarà da Serena Bortone, su Rai 1, per ricordare l’amato papà, che nella sua carriera ha spaziato: è stato attore, comico, cantautore, ballerino, presentatore e giornalista.