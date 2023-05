Serena Grandi: chi è, età, carriera, film, chi è il marito, vita privata, chi è il figlio Edoardo, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone, che tiene compagnia al pubblico dal lunedì al venerdì. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Marino Bartoletti e Mirko Casadei, figlio del re del liscio, anche l’attrice Serena Grandi. Che si racconterà, senza freni, dalla carriera all’amore.

Dagli esordi al debutto di Serena Grandi

Serena Grandi, all’anagrafe Serena Faggioli, è nata a Bologna il 23 marzo del 1958. Dopo le scuole si è diplomata come programmatrice d’informatica e ha seguito dei corsi di inglese. Poi, con il sogno della recitazione è partita alla volta di Roma. Serena Grandi ha raggiunto la massima popolarità negli anni ’80 grazie alla partecipazione ad alcune delle più famose pellicole del cinema erotico italiano. Nel 1985, infatti, il regista Tinto Brass l’ha scelta come protagonista del film erotico Miranda. In televisione l’attrice ha interpretato diversi ruoli in più fiction e miniserie.

I suoi film di successo

È sicuramente il 1987 l’anno più importante della carriera di Serena Grandi: in quel periodo ha lavorato con Dino Risi in Teresa, con Sergio Corbucci in Roba da ricchi e Rimini Rimini ed è stata protagonista assoluta con Lamberto Bava nel thriller erotico Le foto di Gioia. Sul piccolo schermo, invece, l’abbiamo vista in serie tv come Donna d’onore, Piazza di Spagna, Il prezzo della vita, Pazza famiglia. In anni più recenti, invece, recitato nel film di Sorrentino, La Grande Bellezza, pellicola che si è aggiudicata l’Oscar come Miglior film straniero. Nel 2022, invece, ha ricevuto il premio alla carriera al Rome Indipendent Film Festival durante la presentazione di Al di là del mare.

Chi è il marito, figlio e vita privata, la storia con Adriano Panatta

Ma veniamo alla vita privata. Serena Grandi è stata fidanzata con Adriano Panatta, poi dal 1987 al 1993 è stata sposata con l’arredatore e antiquario Beppe Ercole. Dall’unione è nato nel 1989 il figlio Edoardo. Al momento non sappiamo nulla sulla sua sfera sentimentale, pare essere single.

I procedimenti giudiziari

Non solo successi. Nella sua vita Serena Grandi ha dovuto fare i conti anche con dei procedimenti giudiziari: nel 2003 è stata arrestata perché coinvolta in una vicenda di droga ed è stata accusata di detenzione e spaccio di cocaina, vicenda dalla quale è uscita prosciolta. Nel 2020, invece, è stata condannata in primo grado a due anni e due mesi di reclusione per bancarotta fraudolenta a causa del fallimento del suo ristorante di Borgo San Giuliano, a Rimini.

Serena Grandi punta tutto su Instagram

Serena Grandi ha un profilo Instagram. Con il suo account @serena.grandi vanta oltre 87 mila followers.