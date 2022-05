Adriano Panatta: chi è, età, carriera, figli, moglie, vita privata, dove vive, Instagram

Tutto pronto per un’altra attesissima e imperdibile puntata di Domenica In! Nonostante il clima di festa, la vitalità e l’energia di Mara Venier non si fermano. Anche questo pomeriggio, infatti, la padrona di casa è pronta ad allietare il cuore dei telespettatori con storie ed aneddoti raccontati direttamente dai diretti interessati.

Numerosissimi come sempre gli ospiti che si avvicenderanno in studio, pronti a raccontarsi in tutto e per tutto! Tra di loro ci sarà anche Adriano Panatta, conosciamolo meglio!

Adriano Panatta: biografia e carriera

Adriano Panatta è nato a Roma il 9 luglio del 1950 ed è un noto ex tennista. L’uomo è infatti considerato il miglior giocatore italiano dell’era Open. Nella sua brillante carriera ha collezionato 10 tornei del circuito maggiore in singolare e oltre 18 titoli su 28 finali in doppio.

Il suo ‘anno magico’ è considerato il 1976 quando trionfò in singolare agli internazionali d’Italia e al Roland Garros; unico tennista italiano ad aver centrato l’accoppiata nella stessa stagione e, in era Open, ad aver conquistato una prova del Grande Slam.

Panatta contribuì inoltre, sempre nello stesso anno, all’unica, storica vittoria della Coppa David da parte della Nazionale Italiana. Unico tennista italiano ad aver conquistato due titoli di categoria ed è stato l’unico in grado di sconfiggere Bjorn Borg agli internazionali di Francia. Insomma, una carriera da vero fuoriclasse!

Omaggi e riconoscimenti

Il talento di Panatta non passò cero inosservato, come dimostrano i riconoscimenti vinti dall’atleta. Nel 2015 fu inserita una targa in suo onore nella Walk of Fame dello sport italiano a Roma; merito riservato agli ex atleti italiani che si sono distinti in ambito internazionale.

Invece, nella serie tv Boris — il regista è appassionato di tennis — tutti i pesci rossi presenti sul set hanno il nome di tennisti famosi; il pesce Panatta si ispira proprio all’omonimo tennista.

Vita privata

Adriano Panatta si è sposato con Rosaria Luconi e dalla loro unione sono nati tre figli: Niccolò classe 1975, Alessandro classe 1979 e Rubina, classe 1980. Tutti i figli sono nati ‘nell’era d’oro’ del carriera del tennista.

Dal 2014 invece l’ex tennista è legato all’avvocatessa Anna Bonamigo e insieme vivono a Treviso. Dopo molti anni di fidanzamento, i due, hanno deciso di convolare a nozze alle fine del 2021. Si sono infatti sposati a Venezia, proprio nel pieno della pandemia.

Instagram

Su Instagram è molto seguito. Con il suo account @adrianopanatta_official vanta oltre 6.000 followers.