Adriano Panatta, chi è la moglie Anna: età, figli, vita privata

È già tutto pronto per questa nuova puntata di Verissimo che si prospetta ricca di sorprese e ospiti inaspettati. Silvia Toffanin non si lascia intimorire dal freddo inverno e invita grandi personalità del cinema e dello sport nel suo salotto. Oggi pomeriggio, sabato 21 gennaio 2023, tra questi anche l’ex campione di tennis Adriano Panatta. Chi è la sua nuova moglie Anna Bonamigo? Conosciamola meglio!

Adriano Panatta e il secondo matrimonio

Adriano Panatta è stato sposato con la prima moglie Rosaria Luconi per molti anni e dalla loro unione sono nati tre figli: Niccolò classe 1975, Alessandro classe 1979 e Rubina, classe 1980. Dopo la nascita della loro ultima bambina, l’amore tra i due, era già finito. Tutti i figli sono nati ‘nell’era d’oro’ del carriera del tennista. Dopo la fine della carriera sportiva, Adriano ha avuto molti ripensamenti sulla sua vita e ha deciso di lasciare la moglie. Dal 2013 invece l’ex tennista è legato all’avvocata Anna Bonamigo. Ecco tutto quello che sappiamo sulla loro storia d’amore.

La nuova moglie Anna

La nova moglie di Adriano si chiama Anna Bonamigo e i due vivono insieme a Treviso. Si sono conosciuti a Capri nel 2013 e da allora non si sono più lasciati. anzi. Dopo molti anni di fidanzamento, hanno deciso di convolare a nozze alle fine del 2021. Adriano si è sposato alla veneranda età di 70 anni. Il loro matrimonio ha avuto uno scenario da favola: si è svolto in una Venezia deserta, in (quasi) piena pandemia. Si sono uniti con rito civile presso il Municipio Ca’ Farsetti e la cerimonia è stata molto intima: erano presenti soltanto parenti e amici stretti.

Chi è Anna: età, vita privata, figli

Anna è una persona molto riservata che non ha nulla a che fare con il mondo dello sport e dello spettacolo. Adriano si è trasferito in Veneto per lei e ha lasciato la sua amata Roma. Questo, perché lei è un’avvocata e il suo studio legale si trova a Treviso. Si hanno pochissime informazioni su di lei: ha 66 anni e pare non abbia avuto figli. Il suo profilo Instagram è privato, ma Adriano condivide molte foto con lei e sembrano molto innamorati.