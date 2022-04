Giulia Belmonte: chi è, età, carriera, che lavoro fa, vita privata, Stash, figlia

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano del sabato di Canale 5 con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico. Tra gli ospiti, direttamente dal talent show Amici, anche Stash, il frontman de i The Kolors che presto diventerà papà una seconda volta. E si racconterà a cuore aperto, tra carriera e vita privata al fianco della sua Giulia Belmonte.

Dagli studi alla finale di Miss Italia: il successo di Giulia Belmonte

Giulia Belmonte è nata il 13 agosto del 1995 a Città Sant’Angelo, in provincia di Pescara, sotto il segno del Leone. È alta 170 cm e pesa circa 52 kg. Di lei sappiamo che è una giornalista e showgirl: ha una laurea in Scienza della Comunicazione e ha il tesserino da giornalista pubblicista. Agli studi, però, ha sempre affiancato il lavoro come fotomodella. Ha iniziato piccolissima, a soli 15 anni in diversi servizi fotografici, poi nel 2013 ha vinto la fascia di Miss Abruzzo e nello stesso anno è arrivata tra le finaliste di Miss Italia.

Nel 2014, poi, si è fatta notare nel programma televisivo ‘Tacco 12‘ in onda su La5, e dopo la laurea ha iniziato a lavorare come social media specialist per la Wainet Web Agency, un’agenzia di comunicazione e servizi informatici di Teramo. Dal suo profilo Linkedin, inoltre, sappiamo che è diventata anche Beauty Consultant per Douglas e che è anche una nota influencer.

La carriera in tv

Giulia si è fatta notare ben presto ed è diventata volto di TV 7 Gold e Telenova, emittente della San Paolo, diffusa in Lombardia e in Piemonte. Per il canale piemontese, inoltre, è stata conduttrice del programma sportivo Novastadio, poi ha affiancato Aristide Malnati nella trasmissione culturale ‘Storia e Misteri’. E non solo. Nell’estate del 2019 è stata anche protagonista del video tormentone ‘Dove e quando’ di Benji e Fede, canzone che ha ottenuto oltre 35 milioni di visualizzazioni.

La storia d’amore con Stash, figli

Giulia è fidanzata con Stash, il frontman del gruppo The Kolors. Dall’unione il 3 dicembre del 2020 è nata Grace, bimba che è stata battezzata a Ravello, in Costiera Amalfitana, l’8 giugno del 2021. Da poco, ad aprile, i due hanno annunciato di aspettare il secondogenito. Insomma, l’amore procede a gonfie vele.

Instagram

Giulia Belmonte è molto attiva sui social. Su Instagram, con il suo account ufficiale (@giuliabelm) è seguitissima: vanta oltre 210 mila seguaci.