Stash giudice ad Amici: chi è, età, carriera, figlia, chi è la fidanzata, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano del sabato di Canale 5 con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico. Tra gli ospiti, direttamente dal talent show Amici, anche Stash, il frontman de i The Kolors che presto diventerà papà una seconda volta.

Dagli studi al successo ad Amici con i The Kolors

Stash, all’anagrafe Antonio Stash Fiordispino, è nato a Caserta il 7 luglio del 1988, sotto il segno del Cancro. Il suo secondo nome, così particolare, gli è stato dato dal padre, da sempre un grande appassionato di rock. Giovanissimo, Stash si è trasferito a Milano, dove ha studiato inizialmente Pittura all’Accademia di Brera, poi Nuove Tecnologie. In seguito, ha deciso di andare a vivere a Londra e in quegli anni – insieme al cugino Alex e Daniele Mona – ha fondato la band The Kolors. Insieme, nel 2015, hanno partecipato ad Amici e da lì hanno collezionato un successo dopo l’altro.

Chi sono i The Kolors

The Kolors sono un gruppo musicale italiano formatosi a Napoli nel 2010 e composto da Antonio Stash Fiordispino (voce e chitarra), Alex Fiordispino (batteria e percussioni) e Daniele Mona (sintetizzatore e percussioni). Il gruppo ha iniziato l’attività nel 2010, anno in cui diventano la resident band de Le Scimmie, locale di Milano. Raggiungono il successo nel 2015, anno di partecipazione alla quattordicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi: vincono il programma. Nel 2018 il trio ha preso parte al sessantottesimo Festival di Sanremo con Frida (mai, mai, mai), segnando il loro primo brano in carriera totalmente in lingua italiana.

Tra i brani di successo ricordiamo anche Frida (mai mai mai) che hanno presentato al Festival di Sanremo. E ancora, tra le canzoni: Come le onde, in collaborazione con J-Ax, e Pensare Male con Elodie, fino a Los Angeles con Gué Pequeno.

Musica sì, ma anche il ritorno ad Amici prima come insegnante, poi come giudice. Stash, infatti, è stato maestro di canto e ora, da due anni, siede sulle poltrone rosse del serale al fianco di Stefano De Martino e il principe Emanuele Filiberto.

Chi è la compagna Giulia Belmonte, figli

Ma veniamo alla vita privata. Stash è stato fidanzato per circa dieci anni con la giornalista di moda Carmen Fiorentino, successivamente gli sono stati attribuiti diversi flirt: uno dei quali con Anna Tatangelo, prontamente smentito.

Ora, però, è felice al fianco di Giulia Belmonte, una ragazza nata il 13 agosto del 1995 a Città Sant’Angelo, in provincia di Pescara. Nella vita è una giornalista e showgirl. Giulia ha una laurea in Scienza della Comunicazione e ha il tesserino da giornalista pubblicista. Agli studi ha sempre affiancato il lavoro come fotomodella. Nel 2013 ha vinto la fascia di Miss Abruzzo e nello stesso anno è arrivata tra le finaliste di Miss Italia. Giovanissima, è mamma di Grace, nata il 3 dicembre del 2020, ma ora i due hanno annunciato di aspettare il secondogenito.

Social di Stash: punta tutto su Instagram

Stash è molto seguito su Instagram. Con l’account @thekolors_stash vanta oltre 1 milione di followers.