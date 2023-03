Giulia Martello di Matrimonio a Prima Vista: chi è, età, dove vive, lavoro, compatibilità con Mattia, foto e Instagram

Ci siamo, una nuova stagione di Matrimonio a Prima Vista è pronta a prendere il via! Rilasciato da Discovery+ il primo episodio, la decima stagione del programma – che vede la presenza di tre coppie che si vedranno e si conosceranno per la prima volta il giorno del matrimonio, quando diventeranno legalmente marito e moglie – verrà trasmessa ufficialmente in chiaro su Real Time l’8 marzo 2023! Chi sono i protagonisti di questa nuova ed avvincente edizione? I concorrenti in totale sono sei – tre coppie – e per la prima volta nella storia del programma si sposeranno assieme! Conosciamo meglio Giulia Martello, ecco cosa sappiamo di lei!

Matrimonio a Prima Vista 10 su Real Time: quando inizia e chi sono i concorrenti

Chi è Giulia Martello di Matrimonio a prima vista 10

Giulia Martello ha 27 anni, è single da due anni e viene da Bussoleno, in provincia di Torino. La prima sposa di questa decima edizione di Matrimonio a Prima Vista, è un’impiegata contabile e dopo essersi diplomata al Liceo Linguistico ha vissuto a Londra per 5 anni. Figlia unica, la donna ha sempre ricevuto molte attenzioni da parte dei suoi genitori ai quali è molto legata. In particolare, con la madre fa spesso dei lunghi viaggi mentre con il padre è solita andare allo stadio. Le passioni della 27enne sono alquanto variegate e vanno dalle uscite con gli amici nei locali fino alle passeggiate con il proprio cane, passando per le visite ai musei.

L’altruismo e il desiderio di mettersi in gioco

‘Una persona vivace, molto positiva, generosa in tutto. Metto sempre gli altri al primo posto e lo faccio sempre con piacere’, queste le parole con le quali si descrive la giovane Giulia che, tuttavia, ammette di non aver avuto, finora, molto successo in amore: ‘Sono sempre stata sfortunata in amore però ora voglio darmi un’altra chance, nella mia terra. E se una cosa l’ho imparata è che non devo mollare mai’, prosegue la ragazza nel proprio video di presentazione. La solare e sorridente 27enne riuscirà a trovare l’uomo che fa per lei?

Il video di presentazione

Per vedere il video di presentazione ufficiale di Giulia Martello clicca QUI.