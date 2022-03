Giulia Pauselli, chi è la ballerina di Amici: età, carriera, incinta, altezza, Marcello Sacchetta, figlio, Instagram, Stefano De Martino

Tutto pronto per il classico appuntamento del weekend con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Come sempre, anche questa settimana, Silvia Toffanin accoglierà in studio tantissimi ospiti, che si racconteranno a cuore aperto tra vita privata e carriera. Tra loro la ballerina professionista Giulia Pauselli, che sta per diventare mamma. Una gioia immensa anche per il compagno, Marcello Sacchetta.

Chi è Giulia Pauselli

Giulia Pauselli è nata il 2 marzo del 1991 a Firenze, sotto il segno dei Pesci. E’ una ballerina professionista, volto noto della scuola di Amici di Maria De Filippi. Ha sempre avuto una grande passione per la danza, spinta dalla nonna che non l’ha mai mollata e l’ha sempre supportata. Giulia, infatti, è riuscita ad ottenere il diploma nella scuola del Teatro la Scala di Milano e da lì ha collezionato un successo dopo l’altro.

La carriera e Amici

Giulia Pauselli attualmente, come anticipato, lavora come ballerina professionista nella scuola di Amici. Ma prima di arrivare lì ha fatto una bella gavetta: prima gli studi, poi il diploma al Teatro La Scala e nel 2001 i provini per entrare ad Amici, ma come concorrente. E’ riuscita a ottenere il banco e ad arrivare in finale, dove le è stato proposto un contratto di lavoro presso la compagnia Complexions Contemporary Ballet di New York. E’ volata nella grande mela, poi nel 2012 ha iniziato la carriera sul piccolo schermo: ha partecipato a trasmissioni come Ciao Darwin, Tale e Quale Show, il Festival di Sanremo. Ma non solo. E’ stata anche la quarta ballerina italiana a far parte dello spettacolo di cabaret ‘Crazy Horse’ di Parigi. Si è esibita per grandi artisti come Alvaro Soleil, Noemi, Roberto Bolle, J-Ax, Piero Pelù e dal 2017 è ritornata ad Amici, nel team dei professionisti.

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta: il figlio

Giulia Pauselli ha avuto un breve flirt con Stefano De Martino, poi si è legata sentimentalmente a Giano Del Bufalo, il fratello di Diana. Ma l’amore lo ha ritrovato in Marcello Sacchetta, anche lui ballerino professionista di Amici. I due sono fidanzati dal 2016, si sono conosciuti durante il talent e da quel momento non si sono più lasciati. Anzi, presto diventeranno genitori e ad annunciarlo è stato proprio lui poche settimane fa quando è stato chiamato da Maria De Filippi come giudice in una gara di ballo.

Curiosità

Giulia Pauselli ha un piercing al naso e ama gli animali. Non si separa mai dal suo bulldog francese, Giotto, e quando può prepara la valigia perché adora viaggiare. Ha tantissimi tatuaggi, quello più particolare e che attira l’attenzione è un’ancora sull’anulare della mano destra.

Instagram

Giulia Pauselli è seguitissima su Instagram, con l’account @la_pauselli vanta 399 mila followers.