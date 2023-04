Giulia Salemi opinionista al Grande Fratello? Ultime news

Secondo i rumors provenienti dagli autori del Grande Fratello, Giulia Salemi sarebbe stata “promossa” in qualità di opinionista della prossima edizione del reality show. A confermare tale voce, anche il personaggio televisivo Marco Bellavia, che addirittura si sarebbe lasciata andare a “un buona fortuna” verso Giulia nella veste di nuova opinionista televisiva nei canali di Mediaset. Ma quanto ci sarà di veritiero in questa voce di corridoio?

Giulia Salemi nuova opinionista del Grande Fratello?

La Salemi era stata provata nel ruolo di opinionista anche nell’ultima stagione appena conclusa del Grande Fratello Vip, visto anche come nel programma si erano venute a creare le prime tensioni con Sonia Bruganelli. La moglie di Bonolis, come sappiamo, ha deciso di non rinnovare il proprio impegno come opinionista nel GF, mettendo Alfonso Signorini alle strette per trovare una sua erede. La scelta è caduta appunto sulla modella, che quasi improvvisamente si è trovata catapultata in un ruolo televisivo nuovo e che comunque ha condotto godendo di un ottimo riscontro agli occhi del pubblico.

Anche nel pratico, quindi, l’influencer italiana avrebbe convinto gli autori del Grande Fratello a sceglierla nel ruolo di opinionista. Una pista, peraltro, già alimentata dalle voci dei social network, che provavano a ipotizzare un prossimo futuro del famoso reality show. Quella di Bellavia, per gli appassionati di gossip, sembra quasi una profezia: infatti sui social avrebbe dato la certezza di come Mediaset abbia scelto la Salemi per commentare il GF del 2025. Casa che, dopo le polemiche di quest’anno, verrà chiusa ai vip e tornerà a essere popolate da personalità sconosciute al grande pubblico (come agli albori del famoso prodotto televisivo).

Bellavia annuncia la Salemi come opinionista del Grande Fratello

Bellavia, infatti, avrebbe scritto: “Vorrei ringraziare personalmente Giulia Salemi. Ringraziarla e augurarle buon lavoro, perché come avrete sentito e accennare da Alfonso, l’anno prossimo sarà promossa opinionista. Pare che verrà promossa opinionista appunto del Grande Fratello. Quindi le auguro ogni bene e grazie Giulia. […] In quei famosi giorni mi ha supportato tantissimo personalmente con tanti messaggi di incoraggiamento. Penso che sia la più grande scoperta di questa edizione del GF. Brava nell’uso delle parole, adatte al momento giusto. Brava nel ritmo del suo interloquire e nella capacità di apparire sempre bella e perfetta”.