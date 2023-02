Giulia Salemi contro gli attori di Mare Fuori: ‘Mamma mia, come se la tirano’

Mare Fuori è una serie tv che spopolando, avendo trovato i consensi del pubblico e della critica. Un risultato eccellente per i componenti del cast che sono saliti anche sul palco di Sanremo per cantare ‘O mar for’. Ma seppure registra grandi consensi c’è anche chi non trova gli attori simpatici e tra questi c’è anche Giulia Salemi.

Le critiche della Salemi sul cast di Mare Fuori

La conduttrice televisiva e influencer ha raccontato su R101 di aver incontrato il cast “mentre ero a Sanremo ho incontrato gli attori di Mare Fuori in aereo. Ma anche meno Pensano di salvare vite umane, ma se la tirano in un modo… Con tutto il bene. Io non sopporto la gente che se la tira, perché te la puoi tirare con 40 anni di carriera, non con una serie alle spalle. Tranne le donne… Le ragazze sono state carine”.

Ma anche la Salemi non ha fatto una buona impressione, tanto che l’attore che interpreta Ciro Ricci nella serie, Giacomo Giorgio ha ripubblicato nelle sue storie le dichiarazioni fatte dalla Salemi aggiungendo: “Cosa non si fa per un po’ di hype”. Una critica quella del giovane attore che però ha cancellato subito, ma non dopo che diversi follower avevano letto.

L’influencer ha avuto da dire anche su Blanco

La Salemi non si è trattenuta neanche su Blanco, il cantante 20enne che ha distrutto gli arredi a Sanremo durante la sua esibizione. L’influencer ha dichiarato: “Blanco è ufficialmente indagato per danneggiamento dalla procura di Imperia. Adesso non so come andrà a finire, però è giusto punire. Perché nella nuova generazione, non c’è il senso del dovere Uno fa una canzone, tutti lo amano, e allora si sente legittimato a fare ciò che vuole e questa cosa qua, questa arroganza che hanno i ragazzi, specialmente un po’ più piccola, la famosa gen Z, che appena sono un attimo famosi si sentono Dio sceso in terra. È giusto riportarli coi piedi per terra, perché devono rispettare le regole. Perché una società di successo è fatta di regole”.