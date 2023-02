Mare Fuori 3, Edoardo muore? Trama e anticipazioni

Dopo il debutto su Rai Play lo scorso primo febbraio, andrà in onda stasera su Rai 2 la prima puntata di Mare Fuori 3. La fiction è davvero molto amata e seguita. Basti pensare che è la più vista di sempre sulla piattaforma Rai. Molta la curiosità da parte dei fan e le prime indiscrezioni su quanto andrà in onda non tardano ad arrivare.

Mare Fuori 3 su Rai 2, anticipazioni prima puntata: episodi di mercoledì 15 febbraio, Carmine in pericolo

Mare Fuori 3 arriva su Rai 2, il personaggio di Edoardo è in pericolo?

Uno dei primi spoiler riguarda il personaggio – molto amato – di Edoardo Conte che è interpretato da Matteo Paolillo. In particolare, la domanda che tutti si fanno è la seguente: il ragazzo morirà nell’ultima puntata? Al fine di non rovinare la sorpresa a chi ancora non ha visto il finale non diremo cosa accadrà, limitandoci ad anticipare che il ragazzo sarà in grave pericoloso e lotterà a lungo, in bilico tra la vita e la morte. Un ruolo chiave nella vicenda sarà inoltre giocato da il Comandante. Insomma, anche in questa stagione i colpi di scena e le emozioni non mancheranno!

Le parole di Mateo Paolillo

Ecco cosa ha detto rispetto al personaggio di Edoardo Conte, il suo interprete Matteo Paolillo nel corso di un’intervista: ‘In questa terza stagione l’ho trovato un po’ in crisi. Da attore ho cercato di trovare qualcosa di nuovo in lui, sono andato a scavare sempre più a fondo. Ho conosciuto una parte sempre più fragile di Edoardo, sta diventando adulto ma allo stesso tempo vorrebbe restare ragazzo. Si trova a crescere e per lui non è facile. Non posso approcciarmi ad u personaggio prendendo le distanze da quello che. Per me ha sempre ragione, anche quando ha atteggiamenti in cui non mi ritrovo, da attore cerco di capire. Edoardo ha il suo modo di pensare, agisce in rapporto a ciò che sente’.