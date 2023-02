Mare Fuori 3, Chiara Iezzi di Paola e Chiara nel cast: è la mamma di Giulia

Dal primo febbraio scorso, la serie cult Mare Fuori 3 ha fatto il proprio debutto su Rai Play, apprestandosi a sbarcare anche su Rai 2. Nel cast, tra i nuovi personaggi, è presente anche una conosciuta cantante che solamente pochi giorni fa abbiamo visto sul palco dell’Ariston. Di chi si tratterà?

Chiara Iezzi nel cast di Mare Fuori 3

Nella terza stagione di Mare Fuori, il personaggio della mamma di Giulia Crazy J è interpretato dalla cantante Chiara Iezzi la quale – com’è noto – fa parte del duo Paola & Chiara che solamente una manciata di giorni fa abbiamo visto alla 73esima edizione di Sanremo con il brano “Furore”. La cantante in Mare Fuori 3 veste i panni della mamma di Giulia Crazy J, una delle nuove protagoniste della serie; personaggio interpretato da Clara Soccini. Dunque, dopo la reunion con la sorella e dopo aver preso parte alla prestigiosa kermesse, Chiara si sta sperimentando anche nelle vesti di attrice e la partecipazione nella serie Mare Fuori 3 ne è la prova tangibile.

Il cast di Mare Fuori a Sanremo

Ad aver calcato il palco di Sanremo anche il cast dell’acclamata e seguitissima serie. Saliti sul palco nel corso della quarta serata della prestigiosa kermesse, quella dedicata ai duetti e alla cover, il cast di Mare Fuori si è esibito nella canzone “O Mar For”, ovvero la sigla ufficiale della fiction. Senza dubbio la canzone ha contribuito al successo riscosso dalla serie in quanto le sue parole sono in grado di arrivare dritto al cuore e se a questo si aggiunge una melodia orecchiabile, il trionfo presto spiegato. Inoltre, va precisato che oltre ad essere la sigla, ‘O Mar For’ è anche un rimando ricorrente usato spesso dai personaggi che trovano proprio nell’odore e nel suono del mare – visibile dalla finestra del carcere – la forza ed il coraggio di andare avanti. Insomma, la carte per sfondare anche questa sera al Festival ci sono davvero tutte.