Giulia Stabile da Amici a Netflix, doppiatrice nel film di animazione Il Mostro dei Mari

Il successo della ballerina Giulia Stabile non ha limiti. Dopo la vittoria della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi, l’abbiamo vista nelle vesti di un’ottima co-conduttrice con Belen Rodriguez, come modella e ora anche nel mondo del cinema. Decisamente un talento a 360°. Ecco com’è andata la sua nuova avventura.

Leggi anche: Tu si Que Vales, il cast si rivoluziona: fuori Belen e dentro Albe di Amici

Giulia Stabile diventa una doppiatrice

Giulia è amata dal pubblico non solo per il suo talento ma anche per il suo carisma, la sua umiltà e la sua incredibile risata. Fin dal primo giorno Maria ha avuto un debole per la ballerina, dai modi buffi e a volte un po’ goffi. Quando inizia la musica però, è un’altra storia.

Il suo successo non si è limitato ai teatri e spettacoli, è arrivato anche in televisione con Tu Si Que Vales e nelle tantissime campagne pubblicitarie. Poi per lei si è presentata una nuova sfida: il doppiaggio. E non ci ha pensato due volte, si è messa subito in gioco.

“Mi sono divertita tantissimo”

All’agenzia dire ha dichiarato: “Appena sono entrata in sala doppiaggio avevo una forte ansia e mi vergognavo. Poi mi sono lasciata andare e mi sono divertita davvero tantissimo. Un’esperienza che rifarei”.

La bellissima Giulia ha doppiato la giovane Vedetta dell’Inevitabile per il film d’animazione Netflix “Il mostro dei mari”. Regia del premio Oscar Chris Williams (co-regista di Bolt: un eroe a quattro zampe, Big Hero 6 e Oceania).

Il mostro dei Mari

Un film d’avventura e falsa scienza. Un film che rappresenta il legame tra umani e mostri marini e le bellezze dell’oceano. Tantissimi i temi attuali toccati con grande delicatezza. “Questo film ci fa riscoprire il bello dell’esplorazione e del conoscere. Scoprire il mondo è sempre importante, capire che non ci siamo solo noi”, commenta sempre Giulia.