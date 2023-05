Giulia Stabile e Sangiovanni si sono lasciati? Il video sui social con il ballerino di Amici Sebastian

Aria di crisi tra Giulia Stabile e Sangiovanni? Neanche per idea. Nuovamente le malelingue hanno provato ha cavalcare l’onda del gossip, ipotizzando una rottura tra i due ragazzi. Dopotutto, una storia d’amore non si valute da quante foto una coppia pubblica su Instagram o gli altri social, come hanno smesso di fare la Stabile e il cantante ormai da diversi mesi. Motivo di questa scelta? Forse la volontà di tenere lontana dalle telecamere la loro relazione.

Aria di crisi tra Giulia Stabile e Sangiovanni?

Neanche per idea. Come riportano le fonti vicini ai due ragazzi, nessun aria di crisi c’era prima e tantomeno è presente oggi. I due giovani rimangono innamorati come quando si conobbero sui banchi della scuola di Amici, dove i fan del programma poterono assistere allo sbocciare del loro amore e poi ai primi passi di questa intensa storia d’amore. Amori da giovani, sia chiaro, ma dove entrambi non si sono montati la testa nonostante l’arrivo della celebrità (in particolare per il cantante) e hanno saputo mantenere i loro spazi privati fuori dalle dinamiche dei media.

L’ultima insinuazione, Giulia con Sebastian Melo

L’ultima gogna del gossip è arrivata in attesa di una festa sulla spiaggia organizzata da ex concorrenti di Amici, dove era presente sia Giulia Stabile che Sebastian Melo. I due ragazzi sono grandi amici, tanto che entrambi si sono fatti riprendere nelle foto, con la conduttrice che viene addirittura caricata sulle spalle dallo stesso Sebastian. Qualcuno ha voluto rilevarci la possibilità di un tradimento da parte di Giulia ai danni di Sangiovanni, in una storia che però non sta né in cielo e nemmeno in terra. Tutti i ragazzi presenti si sono divertiti, in quella che sembra stata una reunion sulla spiaggia dei molteplici professionisti che hanno collaborato, o continuano a farlo, con il programma di Maria De Filippi.