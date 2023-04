Giulia Stabile e Sangiovanni si sono lasciati? Lei sui social: ‘Sono arrivata al limite’

Le voci su una presunta crisi di coppia tra Giulia Stabile e Santogiovanni si fanno insistenti ormai da giorni. Illazioni, supposizioni, chiacchiere che vanno avanti da tempo e che hanno provocato una reazione da parte della ballerina professionista, ex allieva di Amici, Giulia Stabile che ha voluto fare chiarezza una volta per tutte sulla vicenda.

Il chiarimento di Giulia Stabile su Tik Tok

La 20enne ha chiarito che tra lei e il suo fidanzato non c’è alcun problema e che non è assolutamente vero che si sarebbero presi una pausa. Un chiarimento netto e abbastanza duro che la ballerina invia tramite Tik Tok: ‘Sinceramente sono arrivata la limite con queste vostre continue invenzioni’. Eppure l’idea che ci sia una crisi di coppia è insistente, anche l’esperta di gossip Deianira Marzano avrebbe avvalorato questa ipotesi evidenziando come il cantante ‘avrebbe messo in standby la sua lezione con lei. Si dice che non vede la fidanzata da circa un mese e che le abbia chiesto un periodo di stop’.

Il racconto della sua storia d’amore solo qualche giorno fa a Verissimo: ‘Diventa sempre più bella’

Ma la Stabile sembra davvero esausta di questo susseguirsi di notizie (fake a suo dire) sulla sua vita di coppia e sbotta: ‘Vi prego fatevi una vita e smettetela di cercare di farci stare male’. Proprio del suo amore ha parlato solo qualche giorno fa ai microfoni di Silvia Toffanin, a Verissimo, dove ha dichiarato: ‘Più andiamo avanti e più è bello’.

E sempre in quel contesto si è soffermata anche su un aspetto assai doloroso della sua vita quando è stata vittima di bullismo. ‘Sono stata messa da parte e – ha raccontato Giulia alla Toffanin – insultata da compagni e insegnanti, poi al liceo tutto è cambiato. La prof di inglese mi prendeva in giro davanti alla classe’.