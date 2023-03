Ospiti Verissimo sabato 1 e domenica 2 aprile 2023: anticipazioni, chi ci sarà in studio

Si avvicina il weekend e come sempre si rinnoverà l’appuntamento con la trasmissione di Verissimo! Del resto ogni sabato e domenica Silvia Toffanin, insieme ai suoi ospiti, ci tiene compagnia nel pomeriggio di Canale 5: personaggi dello spettacolo, attori, VIP, tutti pronti a raccontarsi a 360° alla padrona di casa. La scorsa settimana in studio ci sono stati, tra gli altri, Costanza Caracciolo, Arianna Bergamaschi, Manuel Bortuzzo e tanti altri. Ma chi ci sarà in studio da Silvia Toffanin domani e dopodomani? Scopriamo insieme tutte le anticipazioni.

Anticipazioni Verissimo, chi sono gli ospiti di domani sabato 1 aprile 2023

Qualche nome è già stato annunciato in queste ore. A Verissimo, domani sabato 1 aprile 2023, troveremo ad esempio Piccolo G, reduce dall’esperienza ad Amici. Purtroppo la sua avventura nel talent di Maria De’ Filippi non è durata molto ma il cantante – all’anagrafe Giovanni Rinaldi – ha saputo conquistare il cuore dei telespettatori. Per il giovane artista sarà l’occasione dunque per analizzare il suo percorso nel programma nonché il momento vissuto ora che è dovuto tornare alla vita “normale”. Con lui ospite, sempre da Amici, Gianmarco, anche lui eliminato dal gioco la scorsa settimana.

Ma non finisce qui. A Verissimo anche Virna Toppi e Nicola Del Freno, coppia nella vita e nel lavoro: entrambi sono ballerini e si sono conosciuti sul prestigioso palco del Teatro alla Scala di Milano. Da Silvia Toffanin anche l’ex calciatore del Milan Massimo Ambrosini, che sarà in studio con la moglie Paola per raccontare il momento difficile che stanno vivendo. E ancora, a dieci anni dalla scomparsa di Franco Califano il ricordo di Marina Occhiena, compagna all’inizio della sua carriera. Infine, sarà ospite un volto amato della tv, Susanna Messaggio.

Ospiti domenica 2 aprile 2023 Verissimo: chi intervisterà Silvia Toffanin su Canale 5

Domenica altri ospiti animeranno lo studio di Canale 5 come sempre a partire dalle 16.30. A Verissimo, in tal senso, tornano gli attori di Terra Amara, per la prima volta insieme, Melike Ipek Yalova e Uğur Güneş, rispettivamente la Dottoressa Mujgan e il protagonista Yilmaz nella famosa soap. Ricordiamo che Uğur Güneş presto tornerà su Canale 5 con la sua nuova fiction Al Sancak. Sempre domenica saranno ospiti Carola Carpanelli e Federico Nicotera da Uomini e Donne.

In studio, inoltre, un grande attore, Claudio Amendola, che presto sarà su Canale 5 con la fiction Il Patriarca. E ancora, direttamente da Amici Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, entrambi prof del talent show da settembre. Infine, intervista a Federica Panicucci, volto di Mattino Cinque e dal 5 aprile al debutto alla conduzione del programma Back To School, in onda su Italia 1.

