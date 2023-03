Anticipazioni Verissimo, chi sono gli ospiti di sabato 11 e domenica 12 marzo 2023

Torna il weekend e torna l’appuntamento con Verissimo, il salotto pomeridiano condotto da Silvia Toffanin in onda sabato e domenica. Ma chi saranno gli ospiti di questo fine settimana? Chi si aprirà raccontandosi a 360° alla padrona di casa? Secondo le anticipazioni avremo personaggi dello spettacolo, cantanti che hanno fatto la storia della musica del nostro Paese, e gli immancabili racconti di vita (talvolta dolorosi). Senza indugiare oltre ecco dunque l’elenco completo dei protagonisti delle puntate di sabato 11 marzo e domenica 12 marzo 2023.

Ospiti Verissimo sabato 11 marzo 2023

Partiamo dalla puntata di domani, sabato 11 marzo 2023. Tra gli ospiti ritroveremo Piero Chiambretti: sarà l’occasione per parlare del suo nuovo programma in partenza su Canale 5 intitolato La tv dei 100 e uno. Come sempre poi ci saranno tanti altri vip e personaggi dello spettacolo. Tra questi l’amato e seguitissimo dal pubblico attore turco Uğur Güneş, alias Yilmaz Akkaya, il protagonista e volto della fortunata serie di Canale 5 Terra amara. Ma non finisce qui. In studio la lunga carriera di Franco Nero al cinema con il film L’uomo che disegnò Dio. Poi il racconto di vita della cantante Syria, il percorso di Manuela Villa e il fascino dell’attrice Madalina Ghenea, ex fiamma, stando ai gossip, anche del calciatore ex Roma Zaniolo.

Chi intervisterà in studio Silvia Toffanin, anticipazioni Verissimo puntata domenica 12 marzo 2023

Passiamo a domenica. Verissimo, intervista a tutto tondo ad una delle voci più belle del panorama musicale italiano: Giorgia, recentemente protagonista (nuovamente) a Sanremo. In studio, con la sua umanità e sui oltre quarant’anni di carriera, ci sarà anche Nino D’Angelo. Infine, si racconteranno: Sandra Milo, icona senza tempo del cinema italiano, Anna Pettinelli e Paola Caruso; quest’ultima parlerà e racconterà a Silvia Toffanin, e quindi al pubblico a casa, il grave problema di salute che ha colpito mesi fa suo figlio Michele e di come stia oggi.

Quando va in onda Verissimo, anticipazioni e ultime news

L’appuntamento, assolutamente da non perdere considerando il parterre di questo weekend, è per domani a partire dalle ore 16.30 su Canale 5. Allo stesso orario Silvia Toffanin sarà poi nuovamente presente domenica. Ricordiamo che la diretta streaming, e successivamente le repliche, sono disponibili su Mediaset Infinity.

