Giuseppe di Uomini e Donne, chi è il corteggiatore di Gemma: età, di dov’è, lavoro

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico. Protagonisti, per chi non lo sapesse, dame e cavalieri, ma anche giovani, tra tronisti e corteggiatori: tutti, d’altra parte, sono lì per cercare l’amore. Per mettersi in gioco e innamorarsi. Proprio come sta cercando di fare, ormai da anni, Gemma Galgani, la dama di Torino che ha deciso di darsi un’altra possibilità. E conoscere meglio Giuseppe, un uomo che ha chiamato la trasmissione proprio per lei.

Cosa sappiamo su Giuseppe, il nuovo cavaliere di Gemma Galgani

Giuseppe è il nuovo cavaliere di Uomini e Donne e ha deciso di corteggiare meglio Gemma Galgani. Il cavaliere è di Anzio, sul litorale romano e tra qualche giorno spegnerà 72 candeline. Un bel signore, garbato, elegante. “Sono qui per conoscerti” – ha detto al centro dello studio.

La conoscenza

Gemma ha deciso di conoscere meglio Giuseppe e ha in programma di trascorrere una serata insieme al cavaliere. “Magari ci vediamo per una cena” – ha detto. E i due hanno ballato insieme, sulle note di Mon Amour di Annalisa, al centro dello studio. Sarà la volta buona? Impareremo a conoscere un po’ meglio Giuseppe, che così emozionato ha raccontato davvero poco della sua vita? Non sappiamo, infatti, se abbia o meno un matrimonio alle spalle, dei figli o che lavoro faccia.

Gemma Galgani, che ha dovuto fare i conti con tante delusioni e porte in faccia, ha deciso di rimettersi in gioco e la speranza sua e di tutti i suoi fan è che questa volta sia quella giusta. Recentemente, infatti, è uscita con Elio, ma per l’uomo tra i due può esserci solo una splendida amicizia: l’età conta e questo lo ha frenato. Giuseppe, invece, sembra davvero fatto per lei. Chissà…Non ci resta che seguire le puntate per scoprire come andrà!