Giuseppe Giofré ad Amici: chi è il ballerino, età, carriera, fidanzata, foto e Instagram

La nuova classe di Amici è pronta, la prima settimana di lavoro è andata e i ragazzi, tra cantanti e ballerini, inizieranno a mettersi alla prova con sfide, classifiche e gare di inediti. Tra i partecipanti c’è anche Giuseppe Giofrè, un ballerino professionista che sarà uno dei giudici a decidere la classifica dei nuovi allievi.

Giuseppe Giofrè: biografia

Giuseppe Giofrè è un ballerino professionista nato il 10 gennaio del 1993 a Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria. Non si sa molto della sua infanzia, ma di sicuro la sua passione per la danza arriva fin dalla tenera età. Ha iniziato a studiare la disciplina fin da piccolo, tanto che da adolescente ha lasciato la sua casa e la famiglia per andare a studiare Hip Hop e Jazz Funk.

Carriera professionale

E’ conosciuto soprattutto grazie ad Amici di Maria De Filippi. Nella sua carriera professionale ha ballato con Jennifer Lopez e altre star internazionali, tra cui anche Taylor Swift. Giuseppe Giofrè ha iniziato il suo percorso artistico partendo proprio da Amici e vincendo l’edizione del 2012 nella sua categoria. Grazie ad Amici, Giuseppe è riuscito a vincere una borsa di studio per andare a studiare al Millenium Dance di Los Angeles.

Taylor Swift

Dalla Millenium Dance di Los Angeles Giuseppe è approdato tra le star americane: è apparso nel videoclip di Live 4 die di R.J. e Pitbull, ha ballato con Jennifer Lopez nel suo tour mondiale e poi è entrato nel cast di XFactor UK come ballerino e – successivamente – come parte del corpo di ballo di Taylor Swift. Giuseppe ha deciso di tornare in Italia partecipando ad Amici 20 come professionista insieme a Umberto Gaudino, Spillo, Francesca Tocca, Elena D’Amario e Giulia Pauselli.

Vita privata: il fidanzato

Sembra che Giuseppe Giofrè sia fidanzato con un uomo, ma l’identità del compagno è segreta.

Instagram

Su Instagram Giofrè si chiama giuseppegiofre e conta oltre 500mila follower